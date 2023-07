Conozca la programación de La Feria de las Flores 2023 en Medellín

Del 28 de julio al 7 de agosto de 2023, Medellín tendrá uno de los eventos más esperados y emblemáticos de la ciudad: La Feria de las Flores, que durante más de 60 años ha resaltado las tradiciones antioqueñas, fomentado el encuentro social y maravillando tanto a locales como a turistas.

La ciudad se llenará de color, música y alegría con una variada programación, desde el reconocido Desfile de Silleteros, recorridos por fincas silleteras, hasta los emocionantes conciertos con artistas locales e internacionales, La Feria de las Flores 2023 ofrece una experiencia inolvidable para todos los asistentes.

Esta festividad no solo es un evento cultural y folclórico, sino también una oportunidad para conectar con la esencia de Medellín y su gente. Así que prográmese y no se pierda la oportunidad de florecer en Medellín.

Programación de la Feria de las Flores 2023

Los eventos mencionados forman parte de la programación de la Feria de las Flores 2023 en Medellín, Colombia. Recuerde que los horarios y las actividades están sujetos a cambios, por lo que es recomendable verificar la información con los organizadores antes de asistir a cualquier evento. ¡Disfrute de la feria!

Viernes 28 de julio

Balcón de las Flores, Festival de Música Popular

Trío América, Son Cultura, Los Ingenios, Los Tigrillos del Sur, Los Pinos de Colombia, Martica La Nueva Voz, Antología Lírica, Mi Superación Vallenata, Banda Paisa, Activación Tacita de Plata / Hora: 12:00 m. – 9:00 p. m. / Lugar: Cerro Nutibara, Pueblito Paisa / Información: 604 444 4144.

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena

Finca El Pensamiento: Salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena: Magia Silletera

Calle 19 #35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Escenario Conexión: Semifinal Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín “Salvo Ruiz”

Hojarasca Tradición Danzaria, Cuarteto de Saxofones, Tahonnas en Clave, Puppy y Chang (batalla de freestyle), Orquesta Bananas / Hora: 5:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores- sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova

Graffitour Comuna 13 (contiguo a la cancha de La Independencia) / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext: 115–112.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 #65 -150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña: Mercado del Río, calle 24 # 48-28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

Pasarela Eterna Primavera

Edificio Empresarial One Plaza / Hora: 5:00 p. m. – 7:00 p. m. / Información: 321 200 1306.

Tarde Crossover

Salón Málaga. Carrera 51 # 45–80 / Hora: 5:30 p. m. / Información: 604 231 2658.

La Fiesta Blanca “Exterminio”

Peter Manjarrés, Jhonny Rivera, El Combo de las Estrellas, La Banda de Andrés / City Hall El Rodeo / Información: 315 229 7370.

Fiesta Montañera

Hebert Vargas, Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada, Luis Alfonso, Nico Hernández y Nelson Velásquez / Centro de Espectáculos La Macarena / Hora: 7:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 321 383 6621.

Pasajero a Betania, basada en Relatos de Gonzalo Arango

Teatro El Trueque. Carrera 42A # 48-53 Pasaje Cervantes / Hora: 8:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 557 4803.

Tómate La Feria

Churro Díaz, Diego Daza, Óscar Gamarra, La Banda del 5 / Bora Bora Mall, carrera 38 # 19-190 / Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

Ártiga, El Pueblo de los Invisibles

Sala Ziruma. Calle 64 # 39-18 / Hora: 8:00 p. m. – 9:15:00 p. m. / Información: 604 505 7736.

Mercados del Río, Gran noche de trova, humor y entretenimiento

Mercado del Río. Calle 24 # 48-28 / Hora: 8:30 p. m. – 10:30 p. m. / Información: 300 714 4777.

El Porro es Legal, Orquesta La Pascasia

Carrera. 42 # 46-46 / Hora: 9:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 604 580 8660.

Sábado 29 de julio

Balcón de las Flores, Festival de Música Popular

Los Relicarios, El Grillo y Su Parranda, Trío Clásico Latino, Los Auténticos del Ritmo, Sol Musical, Los Dragos, Los Gauchos, Junior El Empresario, Grupo Mar Azul / Lugar: Cerro Nutibara, Pueblito Paisa / Hora: 12:00 m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

La Feria en mi Corregimiento San Antonio de Prado

Charlie Aponte, Los Calderos Parranderos, Guaskila vs. Jaime Andrés (Trova), Falcon, Orquesta Son Imperial, Daniel Gómez y su Banda, pareja de tango salón Pro-am, Andrés David, Mateo de Dios, La Bocana / Lugar: Parque principal del Corregimiento San Antonio de Prado / Hora: 2:30 p. m. – 12:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Conexión: Semifinal Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín “Ñito Restrepo”

País invitado Corea del Sur, John Jairo Pérez: Los Pájaros Locos, Orquesta Tropinova, Los Gaiteros de San Jacinto, Orquesta Los Auténticos Hispanos / Lugar: Teatro al Aire Libre Carlos Vieco / Hora: 5:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

Feria a Ritmo de la Bicicleta

Ruta: 11 kilómetros. Salida y llegada: Carrera 58 enfrente del Edificio de EPM / Hora: 10:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 385 5555 ext. 5816.

Escenario La 70 Norte

“Noche Vallenata”: Alex Manga, Luis Miguel Fuentes, La Porrueda: Un Baile entre Amigos, Corporación Dancística Matices, La Fragua, Alex Flórez, Wilmer Saldarriaga – Tributo a Hebert Vargas, Diego Cediel, Los Méndez del Vallenato / Lugar: Carrera 70 / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena: Finca El Pensamiento

Salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena: Magia Silletera

Calle 19 #35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores- sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Cabalgata Infantil en Caballitos de Palo Versión XXIII

Salida carrera 52 con calle 50, en dirección norte-sur por Carabobo hasta la calle San Juan, desviándose a la izquierda hasta llegar a la plazoleta Estación San Antonio del Metro, plazoleta 4 / Hora: 9:00 a. m. – 12:30 p. m. / Información: 604 293 3443.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova

Graffitour Comuna 13 (contiguo a la cancha de La Independencia) / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

XXXIV Desfile de Silleteritos La Floresta

Parque de la Floresta / Hora: 10:00 a. m. – 1:30 p. m. / Información: 312 265 1253.

Festival Mascotas y Flores

Centro Agroturístico Nativos Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 319 355 3751 – 310 449 1332.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p .m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext: 115 – 112.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 # 65-150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

Mercados del Río

Experiencia Silletera – Exposición de carros antiguos utilitarios. Calle 24 # 48 – 28 / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 300 714 4777.

Festival del Lúpulo Flor de la Cerveza

Calle 9 entre las carreras 43B y 43C / Hora: 12:00 m. – 10:00 p. m. / Información: 313 614 3598.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Festival de la Trova Camino Real

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 2:00 p. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Verbena Navideña de La Feria de las Flores

Restaurante Diverso Unión de Cocinas. Calle 12 # 43D-73 / Hora: 2:00 p. m. – 11:00 p. m. / Información: 300 338 8368.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Centro Cultural Facultad de Artes U de A. Carrera 64B # 51-64, barrio Carlos E. Restrepo / Hora: 3:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Mercados del Río, Silleteros con Cola – Parchecito Silletero

Calle 24 #48 – 28 / Hora: 3:00 p. m. – 5:00 p. m. / Información: 300 714 4777.

Festival de la Familia Jorge Eliécer Gaitán

Placa Polideportiva I. E. Jorge Eliecer Gaitán. Calle 92 con la carrera 83C / Hora: 3:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 310 845 3206.

Festival de Porros

Orquesta Sinú, Orquesta D´lido y tarde vinilo con Didier Úsuga / Centro Comercial Terminal del Sur / Hora: 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 361 1588.

Colombia Me Enamoras

Sala Colombia Canta y Encanta. Calle 49 #76 A 65 / Hora: 4:00 p. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 581 3482.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña: Mercado del Río, calle 24 #48–28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

Fiesta de Cuadra Vol. 2

Rikarena, El Combo de las Estrellas, Latin Brothers, Afrosound, Bajo El Palmar Bohío, DJ Playero. Trovadores: “Dinamita” y “Cuervo” / Centauro Centro de Eventos – Parque Norte / Hora: 4:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 301 719 0453.

XXIV Mamimuti en La Fanfarria

Carrera 84 # 42 C 54, La América / Hora: 5:00 p. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 594 6485.

Pasarela Eterna Primavera

Edificio Empresarial One Plaza / Hora: 5:00 p. m. – 7:00 p. m. / Información: 321 200 1306.

La Fábrica de Borrachos

Luis Alfonso, Alex Manga, El Andariego, Nelson V., Los Andariegos, Dueto Buriticá, Los Relicarios / Pabellón Amarillo Plaza Mayor / Hora: 5:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 312 891 2169.

Show de Tango

Salón Málaga. Carrera 51 # 45 – 80 / Hora: 5:30 p. m. / Información: 604 231 2658.

Festival de Salsa Comuna 3

Auditorio Hangar 45 / Hora: 3:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 311 373 4279.

Festival de Tangos y Boleros Comuna 12

Parque de La Floresta / Hora: 4:00 p. m. – 12:59 a. m. / Información: 300 790 5862.

La Tripleta de la Salsa

Henry Fiol, Andy Montañez, Charlie Aponte, Conjunto Clásico / Centro Eventos Centauro Parque Norte entrada por la Regional / Hora: 6:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 321 513 3375.

El Parche con Antioqueño

Pasabordo, Planchando El Despecho, Farid Ortiz, Alex Manga, Iván Villazón, Camilo Baena, El Paisita, Dareska / Centro de Espectáculos La Macarena / Hora: 6:30 p. m. – 3:00 a. m. / Información: 604 362 5757.

Fiesta Montañera

Hebert Vargas, Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada, Luis Alfonso, Nico Hernández, Nelson Velásquez / Centro de Espectáculos La Macarena / Hora: 7:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 321 383 6621.

Pasajero a Betania, basada en Relatos de Gonzalo Arango

Teatro El Trueque. Carrera 42 A #48-53 pasaje Cervantes / Hora: 8:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 557 4803.

Ártiga, El Pueblo de los Invisibles

Sala Ziruma. Calle 64 # 39–18 / Hora: 8:00 p. m. – 9:15:00 p. m. / Información: 604 505 7736.

Tómate La Feria

Mariachis, banda mexicana, orquesta, vallenato, show de bailarines Bora Bora / Bora Bora Mall, carrera. 38 #19-190 / Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

Mercados del Río – Parranda de Feria con música en vivo con la Banda El Ocaso

Calle 24 # 48–28 / Hora: 8:30 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 300 714 4777.

El Porro es Legal, Orquesta La Pascasia

Carrera 42 # 46-46 / Hora: 9:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 604 580 8660.

Domingo 30 de julio

Balcón de las Flores, Festival de Música Popular

Dueto Revelación, Son Cultura, La Gentil y sus Consentidos, Los Triunfantes, El Cofre Musical, Grupo Singular, Grupo Andaluz, Los Compadres del Vallenato, Grupo Mediterráneo / Cerro Nutibara, Pueblito Paisa / Hora: 12:00 m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Conexión: “Góspel Park”

La Reforma, Imparables, David Revival, La Barca Rocka, Tehillah, Pahyé, Especial GP, Nacional Inv, Rubinsky RBK (República Dominicana) / Teatro al Aire Libre Carlos Vieco / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario La 70 Norte: “Noche Popular”

Artistas tablados feria de flores: Jhon Alex Castaño, Francisco Gómez, Tomy Kast, Cristian Vélez, Banda Imperio Regional, Hanna Rivas, Mano a Mano Sangre Joven de la Música Popular, Las Jefas del Despecho / Carrera 70 / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

Carrera de Atletismo Enfokte en La Feria de las Flores

Salida y llegada: Parque de los Deseos / Hora: 7:00 a. m. – 10:00 p. m. / Información: 311 610 4289.

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena

Finca El Pensamiento: Salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena: Magia Silletera

Calle 19 #35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Diferentes fincas silleteras en Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores – sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Cabalgata Infantil en Caballitos de Palo Versión XXIII

Salida: carrera 52 con calle 50. Llegada: plazoleta Estación San Antonio del Metro, plazoleta 4 / Hora: 9:00 a. m. – 12:30 p. m. / Información: 604 293 3443.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova

Graffitour Comuna 13 (contiguo a la cancha de La Independencia) / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Festival Mascotas y Flores

Centro Agroturístico Nativos Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 319 355 3751 – 310 449 1332.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p .m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext: 115 – 112.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 # 65 – 150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

Mercados del Río

Experiencia Silletera – Exposición de carros antiguos utilitarios. Calle 24 # 48–28 / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 300 714 4777.

Festival del Lúpulo Flor de la Cerveza

Calle 9 entre las carreras 43B y 43C / Hora: 12:00 m. – 10:00 p. m. / Información: 313 614 3598.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña

Comuna 50, veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Viejoteca Bailable

Salón Málaga. Carrera 51 # 45–80 / Hora: 3:00 p. m. / Información: 604 231 2658.

Tómate La Feria

Caballos parqueados, exhibición equina / Bora Bora Mall, carrera 38 #19-190 / Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa, carrera 49 # 44 – 94, Parque San Antonio / Hora: 5:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Lunes 31 de julio

El Vásquez se viste de flores

Gabriel Bonilla Riveros (estatuas humanas), David Guzmán (caricaturista), Marvin Tito (madonnari arte tiza), Manuel Prada (instrumentistas y cantantes), Samuel Mila de la Roca (bailarines), Pedro Vicente Justo Niño (instrumentistas y cantantes) / Activación Tacita de Plata / Edificio Vásquez / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario La 70 Norte: «Noche Yo Me Llamo»

Yo Me Llamo Carlos Gardel, Esta Noche de Luna, pareja de tango salón profesional y pareja de milonga profesional, Guateque Orquesta, Yo Me Llamo Helenita Vargas, Yo Me Llamo Miguel Bosé, Yo Me Llamo Camilo Sesto, Yo Me Llamo Jessi Uribe, Yo Me Llamo Pedro Infante / Carrera 70 / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena: Finca El Pensamiento

Salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Horarios: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena: Magia Silletera

Calle 19 #35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa Casa de las Flores- sitio silletero

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Polinizadores y Flores

Parque de la Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova Graffitour Comuna 13

Contiguo a la cancha de La Independencia / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

XXXIV Desfile de Silleteritos La Floresta

Parque de La Floresta / Hora: 10:00 a. m. – 1:30 p. m. / Información: 312 265 1253.

Festival Mascotas y Flores

Centro Agroturístico Nativos, Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 319 355 3751 – 310 449 1332.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext: 115 – 112.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 # 65 – 150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

Mercados del Río

Experiencia Silletera – Exposición de carros antiguos utilitarios. Calle 24 # 48 – 28 / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 300 714 4777.

Festival del Lúpulo Flor de la Cerveza

Calle 9 entre las carreras 43B y 43C / Hora: 12:00 m. – 10:00 p. m. / Información: 313 614 3598.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña

Comuna 50, veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña: Mercado del Río, calle 24 #48–28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa, carrera 49 # 44-94, Parque San Antonio / Hora: 7:00 p. m. / Información: 604 4951819.

Cuarto Concierto de Temporada – Coros de la Red de Músicas de Medellín

Teatro Universidad de Medellín / Hora: 7:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 590 4500 – 604 590 69.

Martes 1 de agosto

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena

Finca El Pensamiento: salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Vásquez se viste de flores

César Augusto López Niebles (caricaturista), Carlos Ramírez (estatuas humanas), Alba Yaneth Téllez Jeréz (estatuas humanas), Gustavo Alberto Samudio (instrumentistas y cantantes), Samuel Betancur (instrumentistas y cantantes), Lizeth Muñoz Triana (instrumentistas y cantantes) / Edificio Vásquez / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario La 70 Norte: “Festival de Etnias”

Wilson Manyoma, Ensamble Indígena, Ensamble Afropacífico, Felisa Tambor, Yembemá, Semblanzas del Río Guapi, Zatélithe, Anddy Caicedo, Esteban Copete / Carrera 70 / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena Magia Silletera

Dirección: Calle 19 # 35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Exposición Rumor del Monte

Plazoleta Centro Administrativo La Alpujarra / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 254 5295.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores – sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

De Artesanos entre Flores

San Fernando Plaza, El Poblado / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 313 791 6168 – 315 411 8155.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Polinizadores y Flores

Parque de la Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova Graffitour Comuna 13

Contiguo a la Cancha de La Independencia / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext: 115 – 112.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 # 65 -150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Mercados del Río

La Chicharronada de la Feria con Cosita Divina – Exposición de carros antiguos utilitarios.

Dirección: Calle 24 # 48 – 28 / Hora: 12:00 m. – 4:00 p. m. / Información: 300 714 4777.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña

Comuna 50, veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña: Mercado del Río, calle 24 # 48 – 28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro Pablo Tobón Uribe / Dirección: Carrera 40 # 51 – 24 / Hora: 7:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Miércoles 2 de agosto

El Bus de las Flores

(Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena

Finca El Pensamiento: salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Vásquez se viste de flores

Héctor Darío Tabares (estatuas humanas), Daniel Torres (instrumentista cantante), Hernán Cárdenas Arias (estatuas humanas), Amparo Zapata Patiño (rap urbano), Carmen Castellanos (instrumentistas y cantantes), José Humberto Caro Muñoz (instrumentistas y cantantes) / Edificio Vásquez / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Todos Somos Uno

Monsieur Periné, Ensamble Red de Prácticas Artísticas, Show de Danza: Anita y Santiago, Sainete de Don Tolimán Parranda Montañera, Grupo La Rueda Flotante, Teatro Sensorial, Show de Trova: Cachetón y Guacuco, Sin Límites, El Balcón de los Artistas, Ensamble de Tango Med / Teatro Pablo Tobón Uribe / Hora: 4:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario La 70 Norte

“Homenaje Altavoz 20 años”: Aterciopelados, Perros de Reserva, Grito, Witchtrap, I.R.A., Medellín Reggae, La Etnnia, Bajo Tierra, El Avispero (Delfina, Lalo Cortés, Briela Ojeda, La Muchacha y Liana) / Carrera 70 / Activación Tacita de Plata / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro /

Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena, Magia Silletera

Calle 19 # 35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores – sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

De Artesanos entre Flores

San Fernando Plaza, El Poblado / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 313 791 6168 – 315 411 8155.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Florecer. “Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Feria de Artesanías”

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe / Hora: 9:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 8374.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova

Graffitour Comuna 13 (contiguo a la Cancha de La Independencia) / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext. 115 – 112.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y de 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 # 65-150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña

Comuna 50, veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña, Mercado del Río, calle 24 # 48–28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa / Carrera 49 # 44-94, Parque San Antonio / Hora: 7:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Tómate La Feria

Willy Garcia y Maelo Ruiz / Bora Bora Mall, carrera 38 # 19 – 190 / Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

Jueves 3 de agosto

La Feria en mi Corregimiento Santa Elena – Semana Cultural Silletera

Los Toños y La Toña, Pareja de Tango Escenario Profesional, Pirolo vs. Neruda (Trova), Explosión Negra, Orquesta Ocaso, Abril, Yo Me Llamo Ana Gabriel, Dj Marco Acevedo, Golpe a Golpe, Orquesta de Edmundo Arias, Los 50 de Joselito / Parque principal Corregimiento Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 11:59 p. m. / Información: 310 845 3206.

El Vásquez se viste de flores

Diego Armando Usma (caricaturista), Edwin Bonilla (estatuas humanas), Hernán Apaza (pintor en lienzo), Juan Esteban Villa Waldo (instrumentistas y cantantes), Ángel Rodríguez (instrumentistas y cantantes), David Osorio Cardona (instrumentistas y cantantes) / Edificio Vásquez / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

El Vásquez se viste de flores (Escenario Externo)

Esteban Álvarez, Show de Humor: Puntilla, Matraca y Tizón (Trova), Alternativo Music, Jesh, Son de Feria, José Oliver. Edificio Vásquez / Hora: 3:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario La 70 Norte, “Noche Colombiana”

Jorge Celedón, Encuentro Infantil y Juvenil de Danza Folclórica Ciudad de Medellín, Sinú Orquesta, Los Hermanos Aicardi, Fruko y sus Tesos, Big Band Música Colombiana, Grupo Galé, Cimarrón (Los Llanos) / Carrera 70 / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Colombia, “Noche Electrónica”

Dj Arvak, Show de humor: Colombo-cubano (Joel), Alacrán y Gallinazo (Trova), Teo Gómez, Red Noise, El Club de Audio, Arzax, Asfixia Colectivo, Deraout, Intelligent Division, Juli Monsalve, B2B, Andrés Gil, Fluctuat/Refluxed, The Fabric of Reality Live, Techno City, Shifted, Avian (United Kingdom) / Activación Tacita de Plata / Hora: 2:00 p. m. – 1:00 a. m. / Hangar Park, Aeroparque Juan Pablo II / Información: 604 444 4144.

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena

Finca El Pensamiento, salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena, Magia Silletera

Calle 19 # 35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores – sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

De Artesanos entre Flores

San Fernando Plaza, El Poblado / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 313 791 6168 – 315 411 8155.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Florecer. “Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Feria de Artesanías”

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe / Hora: 9:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 8374.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova Graffitour Comuna 13

(contiguo a la Cancha de La Independencia) / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext. 115 – 112.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y de 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 # 65 – 150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Festival de la Cerveza Unicentro Medellín

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 11:00 a. m. – 11:59 p. m. / Información: 604 350 7050.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

Mercados del Río: Zoco – Feria de Emprendedores Paisas

Parque Las Terminalias – contiguo al Mercado, al lado de Bancolombia / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 300 714 4777.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña

Comuna 50, veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

Tardes de Prado

Cosmovisión Femenina en la Cultura Silletera: Siembra, Comercialización y Legado

YouTube Memorias y Patrimonio Medellín – https://patrimoniomedellin.gov.co/

Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 254 5295.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña, Mercado del Río, calle 24 # 48-28

Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

Show De Bolero

Salón Málaga, carrera 51 # 45-80

Hora: 5:30 p. m. / Información: 604 231 2658.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa, carrera 49 # 44-94, Parque San Antonio

Hora: 7:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Mercados del Río

Bailando a lo paisa, Mercado del Río, calle 24 # 48-28

Hora: 7:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 300 714 4777.

Música Tradicional del Caribe Colombiano

Sala Pequeños Artistas / Calle 32E # 80B-13

Hora: 7:30 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 208 1370.

Pasajero a Betania, basada en Relatos de Gonzalo Arango

Teatro El Trueque. Carrera 42 A # 48-53 Pasaje Cervantes

Hora: 8:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 557 4803.

Potestad

Sala Ziruma. Calle 64 # 39–18

Hora: 8:00 p. m. – 9:15 p. m. / Información: 604 505 7736.

2 Pa’l Estr3’s

Teatro Prado, Águila Descalza

Hora: 8:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 323 569 0900

Tómate La Feria

Juntos x Siempre – Miguel Morales, Omar Geles, Alex Manga

Bora Bora Mall, carrera 38 # 19-190

Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

Viernes 4 de agosto

El Vásquez se viste de flores

Mireya Teresa Terán González (estatuas humanas), Fernando Baquero (madonnari arte tiza), Eurimar Labrador (estatuas humanas), Gloria Adelaida Buitrago Bedoya (instrumentistas y cantantes), Luz Marina Grajales Betancur (instrumentistas y cantantes), María Ubelia Flórez Gallego (instrumentistas y cantantes) / Edificio Vásquez / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

El Vásquez se viste de flores (Escenario externo)

Rogelio Música, Klande, Camándula vs. Keyson (Trova), Jet Lag, Nacho Gómez, Gabriel Dupar, Juan José Álvarez / Edificio Vásquez / Hora: 3:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario La 70 Norte, «Noche de Fusión»

El Combo de las Estrellas, Los Gigantes del Vallenato, Kevin Flórez, El Balcón de los Artistas (Diluvio), Edwin: El Calvito Reyes, Orquesta de la Policía, De Mar y Río (Valle del Cauca), Homie / Carrera 70 / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Colombia, «Final Festival Infantil de la Trova Ciudad de Medellín / Final Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín»

Los Gaiteros de Ovejas, Dj Hakza, Pareja Tango Juvenil, El Flako Gallego, Yostimar Prada – El Coplero, Yina Rosé, Las Chicas del Can (Venezuela) / Hora: 7:00 p. m. – 11:45 p. m. / Activación Tacita de Plata / Hangar Park, Aeroparque Juan Pablo II / Información: 604 444 4144.

La Feria en mi Corregimiento, San Cristóbal

12:00 m. – 12:00 p. m. / Festival de Arrieritos: 12:00 m.: Claams y July Caro, La Cosa Mostra, Campana vs. Jirafa (Trova), Asuntos Pendientes, Radio Mc, Alan Lover, Paulina B, Harwin Giraldo, Los de Yolombó, Orquesta Frenesí, Don Fulano / Parque principal del Corregimiento San Cristóbal / Información: 604 444 4144 – 310 845 3206.

Festival de la Bandeja Paisa Terruño Mío

Doce de Octubre, carrera 82 entre las calles 100 y 98CC / Hora: 6:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 604 0550.

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena

Finca El Pensamiento, salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena, Magia Silletera

Calle 19 #35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca «Fincas Silleteras de la CO.SS.E.»

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa Casa de las Flores – sitio silletero

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

De Artesanos entre Flores

San Fernando Plaza, El Poblado / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 313 791 6168 – 315 411 8155.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

9.ª Raquetón Feria de las Flores de Tenis de Mesa 2023

Coliseo de Tenis de Mesa del Estadio Atanasio Girardot / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 300 782 5958.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Colombia Exótica: Flores, Frutas y Artesanías

UPB – Universidad Pontificia Bolivariana Fórum y Polideportivo / Hora: 9:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 557 5494.

Florecer. «Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Feria de Artesanías»

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe / Hora: 9:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 8374.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova Graffitour Comuna 13 (contiguo a la Cancha de La Independencia)

Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Feria Artesanal Empresarios Creativos

Plazoleta parque central, Corregimiento Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 318 575 6529.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 06 24.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 – ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 – ext. 115 – 112.

Van Gogh Inmersive Art Experience

Centro Comercial Los Molinos, piso 4, Plaza Bosque / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 238 3505.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Famicultura Cafetera

Cerro Nutibara / Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m. / Información: 312 507 4961.

Semana Cultural Silletera

Parque principal Corregimiento Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 11:00 p. m. / Información: 310 845 3206.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y de 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 #65 -150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Festival de la Cerveza Unicentro Medellín

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 11:00 a. m. – 11:59 p. m. / Información: 604 350 7050.

Fondas de mi Pueblo Antioqueño

Parqueadero Jumbo de la 65 / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. / Información: 604 205 9321 – 322 906 7237.

XXIV Mamimuti en La Fanfarria

Carrera 84 #42 C 54, La América / Hora: 11:30 a. m. – 12:30 p. m. / Información: 604 594 6485.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P.H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Fiesta Silletera 2023

Vereda El Rosario, Santa Elena – Finca El Pensamiento / Hora: 2:00 p. m. – 12:00 a. m. / Información: 300 471 1426 – 301 200 9061.

Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña

Comuna 50, veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña, Mercado del Río. Calle 24 #48–28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

Tarde Crossover

Salón Málaga. Carrera 51 #45 – 80 / Hora: 5:30 p. m. / Información: 604 231 2658.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa, carrera 49 #44-94, Parque San Antonio / Hora: 7:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Noches de Prado

Casa Teatro Ballet Folklórico de Antioquia, carrera 50 #59-71, barrio Prado Centro / Hora: 7:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 604 254 6637.

Pasajero a Betania, basada en Relatos de Gonzalo Arango

Teatro El Trueque. Carrera 42 A #48-53 Pasaje Cervantes / Hora: 8:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 557 4803.

Potestad

Sala Ziruma. Calle 64 #39-18 / Hora: 8:00 p. m. – 9:15 p. m. / Información: 604 505 7736.

2 Pa’l Estr3’s

Teatro Prado, Águila Descalza / Hora: 8:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 323 569 0900.

Tómate La Feria

Old School Fest – Ñejo y Mackie / Bora Bora Mall, carrera 38 #19-190 / Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

Mercados del Río

Gran noche de trova, humor y entretenimiento / Mercado del Río. Calle 24 #48-28 / Hora: 8:30 p. m. – 10:30 p. m. / Información: 300 714 4777.

Mega Fest City Hall El Rodeo con Sentimiento Vallenato

Jean Carlos Centeno, Nelson Velásquez, Jorge Celedón, Alex Manga / City Hall El Rodeo / Hora: 9:00 p. m. – 3:00 a. m. / Información: 317 777 6827.

Sábado 5 de agosto

Mercado de Sanalejo

Parque Bolívar / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Futuro

Orandantes Teatro de Títeres, Corporación All Improviso Casa Productora, Desfile de Silleteritos, Ganadores Trova Nacional Infantil, Urban Dance, pareja de tango infantil, Filarmónica Metropolitana, Claro de Luna, Colombia Canta y Encanta, Circenses Show, Mini Circo Show, Circo de la Rúa, Mi Magic Clown, Circo Escuela Los Daza, Titiritrastos, Circo Arte, Circo de la Rúa, Mini Circo Show, Circo Fantasía, Las Guerreras del Centro, Kakatúa, Corporación Cultural Teatro Abierto / Activación Tacita de Plata / Parque Norte / Hora: 10:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

El Vásquez se viste de flores

Adriana María Betancur (estatuas humanas), Édison Vélez Mendoza (aerógrafo), Luis Antonio Guío Guío (estatuas humanas), Luis Adjunta (instrumentistas y cantantes), Sulay Farley Gómez (instrumentistas y cantantes), Héctor Rodolfo Muñoz Aguirre (instrumentistas y cantantes) / Edificio Vásquez / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

La Feria en mi Corregimiento

Altavista

Apolo & Bingan Happy, Sefu, Pinocho vs. Pipe (Trova), La Tifa, Marca$hi, Alex Manía, Galleta, Kapla y Miky, Orquesta Nuestro Combo, Juan Piña, Grupo Caneo / Casa de Gobierno Corregimiento Altavista / Hora: 2:30 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario La 70 Norte, «Parrandera, Salsa y Tropical»

El Tropicombo, Nelson y Sus Estrellas, El Combo Qué Nota, Swing Bacoso, Ballet Folklórico de Antioquia (Etnias Skená), Liam, Yostimar Prada, Ventú Band, Alegría Parrandera. Carrera 70 / Hora: 4:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Colombia, «Ball de las Flores»

Farina, Tostao, Show de humor (Vitorino), Pimentón y Vidabuena (Trova), Tom Papa Once Again, Gran Show Llanero (Acacías Meta), The RC – La Rebe Caribe (San Andrés), Altafulla (Barranquilla), Dj Criss Arias, Isabella Divine, Suka Prushna y Korbyn Nezdoll, Colectivo Artivista Mambí, Claudia Lachispa, Activación Tacita de Plata, Yael, Gulupa / Hangar Park, Aeroparque Juan Pablo II / Hora: 2:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

El Bus de las Flores (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Experiencia Silletera en Santa Elena

Finca El Pensamiento, salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 304 632 2433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Santa Elena, Magia Silletera

Calle 19 # 35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca «Fincas Silleteras de la CO.SS.E.»

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores – sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

Arena Fest

Unidad Deportiva Andrés Escobar / Hora: 8:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 300 687 9325.

De Artesanos entre Flores

San Fernando Plaza, El Poblado / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 313 791 6168 – 315 411 8155.

9.ª Raquetón Feria de las Flores de Tenis de Mesa 2023

Coliseo de Tenis de Mesa del Estadio Atanasio Girardot / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 300 782 5958.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Corporación VIVAPALABRA, calle 55 # 43 – 63 / Hora: 9:00 a. m. / Información: 604 495 1819.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Colombia Exótica: Flores, Frutas y Artesanías

UPB – Universidad Pontificia Bolivariana Fórum y Polideportivo / Hora: 9:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 557 5494.

Florecer. «Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Feria de Artesanías»

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe / Hora: 9:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 8374.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova Graffitour Comuna 13

Contiguo a la Cancha de La Independencia / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Desfile de Autos Clásicos y Antiguos

Recorrido: Desde la antigua sede de El Colombiano hasta la calle 4 Sur (EAFIT) / Hora: 9:45 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 448 9004.

La Vuelta al Mundo en 27 Bibliotecas, un Viaje en el Tiempo (Francia)

Biblioteca Público Escolar Granizal, carrera 36B # 102C – 54 / Hora: 10:00 a. m. / Información: 604 528 94 95 / 604 557 0429.

Taller de Ramo. «Las flores son efímeras en nuestro plano, pero eternas en el alma»

Eder Flores. Diseñador Floral Internacional con certificación CFD por la AIFD / Auditorio del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid / Hora: 10:00 a. m. – 2:00 p. m. / Información: 604 3197900.

Mi Tierra, Mi Casa

Parque central del corregimiento Santa Elena, Fuente Seca / Hora: 10:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 318 585 8540.

Feria Artesanal Empresarios Creativos

Plazoleta parque central Corregimiento Santa Elena, segunda plazoleta Fuente Seca / Hora: 10:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 318 575 6529.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 0624.

Feria Artesanal

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 – ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 – ext: 115 – 112.

Van Gogh Inmersive Art Experience

Centro Comercial Los Molinos, piso 4, Plaza Bosque / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 238 3505.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y de 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Famicultura Cafetera

Cerro Nutibara / Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m. / Información: 312 507 4961.

Semana Cultural Silletera

Parque principal corregimiento Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 11:00 p. m. / Información: 316 503 9025.

Fiestas de Castilla

Parque Juanes de la Paz / Hora: 10:00 a. m. – 1:00 a. m. / Información: 310 425 8735.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y de 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

1.er Festival Antioquia Silletera

Casa Santa Teresa, Sede Corporación de Silleteros Santa Elena / Hora: 11:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial. Calle 71 # 65 – 150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Festival de la Cerveza

Unicentro Medellín, Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 11:00 a. m. – 11:59 p. m. / Información: 604 350 7050.

Fondas de mi Tierra – El Corazón de La Feria

Parque Juan Pablo II – Zona de piscinas / Hora: 11:00 a. m. – 1:00 a. m. / Información: 300 471 6376.

Fondas de mi Pueblo Antioqueño

Parqueadero Jumbo de la 65 / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. / Información: 604 205 9321 – 322 906 7237.

XXIV Mamimuti en La Fanfarria

Carrera 84 # 42C – 54, La América / Hora: 11:30 a. m. – 12:30 p. m. / Información: 604 594 6485.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Muestras Artísticas y Culturales Comuna 8 – LGBTI Transformando La 8

Plazoleta 13 de Noviembre / Hora: 1:00 p. m. – 7:00 p. m. / Información: 300 790 5862.

Festival de Bandas

Centro Comercial Terminal del Sur / Hora: 1:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 361 1588.

Tarde Paisa de Humor y Trova Camino Real

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Festival Gastro Cultural Comuna 6 en el Doce de Octubre

Calle 93A con carrera 83A / Hora: 2:00 p. m. – 6:00 p. m. / Información: 310 845 3206.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Fiesta de Flores en Belén

Plazoleta Villa del Aburrá / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 316 503 9025.

Fiesta Silletera 2023

Vereda El Rosario, Santa Elena – Finca El Pensamiento / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 471 1426 – 301 200 9061.

Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña

Comuna 50, veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

Festival de la Trova Silleta de Oro 2023

Corregimiento Santa Elena, Finca Silletera La Bendición / Hora: 3:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 314 786 3382.

Naturalezas Comunes

Corregimiento Santa Elena / Hora: 4:00 p. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 444 4144.

Colombia Me Enamoras

Sala Colombia Canta y Encanta. Calle 49 # 76A – 65 / Hora: 4:00 p. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 581 3482.

Paraíso de Bicis Clásicas, Antiguas y Vintage

Desfile de coleccionistas de bicicletas / Hora: 4:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 324 500 6681.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña: Mercado del Río. Calle 24 #. 48-28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

Super Concierto Feria de Las Flores

Grupo Firme, Gilberto Santa Rosa, Ryan Castro, Elder Dayán, Pipe Bueno / Estadio Atanasio Girardot / Hora: 5:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 604 595 6297.

House Of Perreo

J Álvarez, La Factoría, Pipe Calderón, Cheka, Rayo y Toby, Agudelo 888, Cuentos de la Cripta / Aeroparque Juan Pablo II, Zona Sur / Hora: 5:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 604 311 4208.

Parque Lleras

Parque Lleras / Hora: 7:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 313 598 3063.

Show de Tango

Salón Málaga. Carrera 51 # 45 – 80 / Hora: 5:30 p. m. / Información: 604 231 2658.

La Fiesta de Las Flores Flamingo

Fernando González, Tropicombo, Los Diablitos, Agualilé, Mauro Castillo, Jhon de la Torre / Pabellón Amarillo, Plaza Mayor / Hora: 6:30 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 312 891 3237.

La Nueva Porrovía, en La Feria de Las Flores

Carrera 29 con calle 59, barrio Enciso, comuna 8 / Hora: 6:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 300 790 5862.

Festival de la Trova Orquídea de Oro

Plaza Mayor – Salón Verde / Hora: 6:00 p. m. – 2:00 a. m. / Información: 604 362 5757.

Cantinazo de Palmahía 2023

Dareska, Alzate, Paola Jara, Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, Galy Galiano, Francy, El Charrito Negro / Centro de Espectáculos La Macarena / Hora: 6:30 p. m. – 3:00 a. m. / Información: 604 362 5757.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa, carrera 49 # 44 – 94, Parque San Antonio / Hora: 7:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Noches de Prado

Casa Teatro Ballet Folklórico de Antioquia, carrera 50 # 59-71, barrio Prado Centro / Hora: 7:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 604 254 6637.

Pasajero a Betania, basada en Relatos de Gonzalo Arango

Teatro El Trueque. Carrera 42 A # 48 – 53 pasaje Cervantes / Hora: 8:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 557 4803.

Potestad

Sala Ziruma, calle 64 # 39 – 18 / Hora: 8:00 p. m. – 9:15 p. m. / Información: 604 505 7736.

Tómate La Feria, Vive la Feria

Mariachis, banda mexicana, orquesta, vallenato, show de bailarines Bora Bora / Bora Bora Mall, carrera 38 # 19 – 190 / Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

2 Pa’l Estr3’s

Teatro Prado, Águila Descalza / Hora: 8:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 3235690900.

Mega Fest City Hall El Rodeo Chupe y Cantina

Paola Jara, Luis Alberto Posada, Jeison Jiménez, Junior Bolívar / City Hall El Rodeo / Hora: 9:00 p. m. – 3:00 a. m. / Información: 317 777 6827.

Domingo 6 de agosto

Semana Cultural de San Sebastián de Palmita

Comuna 50 / Las Fiestas de La Ruralidad y Tradición Palmiteña: veredas y centralidad / Hora: 2:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 316 503 9025.

El Vásquez se viste de flores

Rubén Toro (madonnari arte tiza), Víctor Hugo Sequera Parada (caricaturista), Gabriela Poeta, Alex Enrique García de la Rosa (instrumentistas y cantantes), Freddy Osuna Montiel (instrumentistas y cantantes), La Banda Acústica / Edificio Vásquez / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Colombia

Los Chiches del Vallenato, Henry Fiol, Dj Set Camilo, Grupo Carkajada, Mecato vs. Cosquillas (Trova), Sheldon, Carnavales del Mundo BNF, Las Avispas Africanas (Bucaramanga), Rumbambuquiando (Tunja), Cali Flow Latino (Cali), Nacho Acero, Dareska / Hangar Park, Aeroparque Juan Pablo II / Hora: 2:00 p. m. – 1:00 a. m. / Información: 604 444 4144.

Escenario Boyacá

Grupo de Tango Infantil y Juvenil (Pasión en Movimiento), La Fiera vs. Pulgarcito (Trova), Ademir y La 8A Banda, Valen Zuluaga, Los Caballeros de la Cantina / Carrera 66 entre calles 109 y 112 / Hora: 6:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 604 444 4144.

Experiencia Silletera en Santa Elena: Finca El Pensamiento

Salida desde Medellín a Finca Silletera / Hora: 7:00 a. m. – 1:00 p. m. / Información: 3046322433.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Hora: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Manila, Mi Encanto en Flores

Calle 11A entre carreras 43 E y 43 F / Hora: 8:00 a. m. – 10:00 p. m. / Información: 301 774 0015.

Santa Elena: Magia Silletera

Calle 19 # 35 Este 518 (Finca La Bendición), corregimiento Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 4:00 p. m. / Información: 320 795 7392, 319 734 5258, 323 842 4335.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca “Fincas Silleteras de la CO.SS.E.”

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera – Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Tour Silletero Casa de las Flores. Experiencia + Paisa

Casa de las Flores – sitio silletero. Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 315 339 0609.

Arena Fest

Unidad Deportiva Andrés Escobar / Hora: 8:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 300 687 9325.

De Artesanos entre Flores

San Fernando Plaza, El Poblado / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 313 791 6168 – 315 411 8155.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

9.ª Raquetón Feria de las Flores de Tenis de Mesa 2023

Coliseo de Tenis de Mesa del Estadio Atanasio Girardot / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 300 782 5958.

Desfile Héroes de La Patria #12

Salida desde la IV Brigada (calle 50, Colombia, #76-126), ruta hacia el occidente a la carrera 80, luego hacia la calle 47D a la izquierda en dirección oriente hasta la carrera 70, luego a San Juan (calle 44) a la glorieta de Plaza Mayor hacia la Avenida Guayabal. Posteriormente, se torna a la izquierda a tomar la calle 10 directo hasta la 41 a la derecha, se toma la calle 9, luego la carrera 39 con llegada al Parque Lleras / Hora: 12:30 a. m. – 2:30 p. m. / Información: 310 362 4404.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

30.º Festival Municipal de la Cometa

Parque Municipal de la Cometa, Corregimiento Altavista – Vereda Buga / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 311 436 0119.

Semana Cultural Silletera

Parque Central del corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 310 845 3206.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Colombia Exótica: Flores, Frutas y Artesanías

UPB – Universidad Pontificia Bolivariana Fórum y Polideportivo / Hora: 9:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 557 5494.

Florecer. “Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Feria de Artesanías”

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe / Hora: 9:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 8374.

Campeonato Nacional Car Audio y Tuning Evento Familiar en Feria de Flores Gira Tour Colombia

Pista Multipropósito Juan Pablo II / Hora: 9:00 a. m. – 11:00 p. m. / Información: 320 304 3472.

Finca Alquería El Silletero

Santa Elena, Vereda El Plan / Hora: 9:00 a. m. – 11:30 p. m. / Información: 604 407 9545.

Museo de La Trova Graffitour Comuna 13 (contiguo a la Cancha de La Independencia)

Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Ruta Silletera y Tradición Paisa

Santa Elena / Hora: 10:00 a. m. – 3:00 p. m. y 3:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 417 4586.

Mi Tierra, Mi Casa

Parque central del corregimiento Santa Elena, Fuente Seca / Hora: 10:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 318 585 8540.

Feria Artesanal Empresarios Creativos

Plazoleta parque central corregimiento Santa Elena, segunda plazoleta fuente seca / Hora: 10:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 318 575 6529.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 0624.

Feria Artesanal Ciudadela Comercial Unicentro Medellín

Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext: 115 – 112.

Van Gogh Inmersive Art Experience

Centro Comercial Los Molinos, piso 4, Plaza Bosque / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 238 3505.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Famicultura Cafetera

Cerro Nutibara / Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m. / Información: 312 507 4961.

La Vuelta al Mundo en 27 Bibliotecas, un Viaje en el Tiempo (España)

Casa de la Lectura Infantil, calle 51 # 45 – 5 / Hora: 10:00 a. m. / Información: 604 511 2133 ext. 2409.

Fiestas de Castilla

Parque Juanes de la Paz / Hora: 10:00 a. m. – 1:00 a. m. / Información: 310 425 8735.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial, Calle 71 # 65 – 150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Festival de la Cerveza

Unicentro Medellín, Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 11:00 a. m. – 11:59 p. m. / Información: 604 350 7050.

Fondas de mi Tierra – El Corazón de La Feria

Parque Juan Pablo II – Zona de Piscinas / Hora: 11:00 a. m. – 1:00 a. m. / Información: 300 471 6376.

Fondas de mi Pueblo Antioqueño

Parqueadero Jumbo de la 65 / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. / Información: 604 205 9321 – 322 906 7237.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

Flores, Música y Tradición

Cabaña Musical km 17 vía Santa Elena – Rionegro / Hora: 12:00 m. – 11:59 p. m. / Información: 310 436 0711.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Occidente Baila San Cristóbal

Parroquia San Vicente Ferrer – Vereda La Loma / Hora: 1:00 p. m. – 11:00 p. m. / Información: 310 845 3206.

Segunda Versión Festival Danzando por La 1 Placa

Polideportiva Santo Domingo, carrera 33 con calle 106B / Hora: 2:00 p. m. – 7:00 p. m. / Información: 300 790 5862.

Fondas de la JAC – Comuna 3

Uva La Armonía / Hora: 2:00 p. m. – 8:00 p. m. / Información: 316 503 9025.

Tardes Silleteras Finca Los García

Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

Vívelo Medellín, Feria de Flores 2023

Palermo Cultural, calle 8 # 42-00, El Poblado / Hora: 2:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 301 174 2671.

Baile de Las Flores

Salón Málaga. Carrera 51 # 45-80 / Hora: 3:00 p. m. / Información: 604 231 2658.

Festival de la Trova Silleta de Oro 2023

Corregimiento Santa Elena, Finca Silletera La Bendición / Hora: 3:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 314 786 3382.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa, carrera 49 # 44-94, Parque San Antonio / Hora: 4:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Colombia Me Enamoras

Sala Colombia Canta y Encanta, calle 49 # 76 A 65 / Hora: 4:00 p. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 581 3482.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña, Mercado del Río, calle 24 # 48-28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

La Gran Noche Bailable de la Feria

Los Melódicos, Super Combo Los Tropicales, Corraleros, Orquesta La Playa, Luis Felipe González, Doris Salas, Michel Urdaneta: Pabellón Amarillo Plaza Mayor / Hora: 5:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 312 891 3237.

Ocho Colores

Uva La Imaginación / Hora: 4:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 300 790 5862.

Noches de Prado

Casa Teatro Ballet Folklórico de Antioquia, carrera 50 # 59-71, barrio Prado Centro / Hora: 7:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 604 254 6637.

Parque Lleras

Parque Lleras / Hora: 7:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 313 598 3063.

2 Pa’l Estr3’s

Teatro Prado, Águila Descalza / Hora: 8:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 3235690900.

Tómate La Feria

Domingo de Feria. Fernando González, Grupo Galé, Alexis Escobar y Luis Miguel Fuentes / Bora Bora Mall, carrera 38 # 19-190 / Hora: 8:00 p. m. – 4:00 a. m. / Información: 314 651 7146.

Mega Fest City Hall El Rodeo Siente la Salsa

David Sahan, Tony Vega, Cheo Andujar, Pedro Arroyo / City Hall El Rodeo / Hora: 9:00 p. m. – 3:00 a. m. / Información: 317 777 6827.

Lunes 7 de agosto

66.° Desfile de Silleteros

Recorrido: Avenida del Río, San Juan, Avenida Ferrocarril, Pabellón Blanco Plaza Mayor / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Inicio del desfile: 2:00 p. m. / Información: 604 444 4144.

El Plan Silletero de la Feria

Tour en la mañana, salidas Estación Estadio del Metro / Tour en la tarde, salidas Estación Estadio del Metro / Horarios: 8:00 a. m. y 1:00 p. m. / Información: 310 459 6195.

Comuna 13 en Helicóptero

Aeropuerto Olaya Herrera / Hora: 8:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 2662.

Maca «Fincas Silleteras de la CO.SS.E.»

Finca Silletera El Cerezo – Finca Silletera Santa Elena de los Sarros – Finca Silletera Mi Casita Silletera (vereda Piedra Gorda) / Finca Silletera El Chagualo (vereda Pantanillo) / Finca Silletera Museo Abuela Sarito (vereda Mazo) / Finca Silletera El Pensamiento – Finca Silletera Los Girasoles – Finca Silletera Reserva del Silletero (vereda El Rosario) / Finca Silletera El Porvenir (vereda El Plan) / Finca Silletera Herencia Silletera (vereda El Placer) / Finca Silletera Mi Jardín (vereda El Llano) / Hora: 8:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 604 322 4473.

Arena Fest

Unidad Deportiva Andrés Escobar / Hora: 8:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 300 687 9325.

9.ª Raquetón Feria de las Flores de Tenis de Mesa 2023

Coliseo de Tenis de Mesa del Estadio Atanasio Girardot / Hora: 8:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 300 782 5958.

Finca Silletera La Suculenta

Vereda Barro Blanco, Santa Elena / Hora: 8:00 a. m. – 2:00 a. m. / Información: 310 885 5940 – 310 620 5537.

Polinizadores y Flores

Parque de La Conservación / Hora: 9:00 a. m. – 5:00 p. m. / Información: 604 322 8281.

Ruta G. Santa Elena (Ruta Turística)

Corregimiento Santa Elena / Hora: 9:00 a. m. – 6:00 p. m. / Información: 324 489 7868.

Colombia Exótica: Flores, Frutas y Artesanías

UPB – Universidad Pontificia Bolivariana Fórum y Polideportivo / Hora: 9:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 557 5494.

Florecer. «Orquídeas, Naturaleza y Tradiciones. Feria de Artesanías»

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe / Hora: 9:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 444 8374.

Museo de La Trova Graffitour Comuna 13

Contiguo a la Cancha de La Independencia / Hora: 9:30 a. m. – 5:30 p. m. / Información: 604 588 7783.

Feria Artesanías de mi Pueblo

Plazoleta Principal Centro Comercial Camino Real / Hora: 9:30 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 604 512 7161.

Feria Artesanal Empresarios Creativos

Plazoleta parque central corregimiento Santa Elena, segunda plazoleta fuente seca / Hora: 10:00 a. m. – 7:00 p. m. / Información: 318 575 6529.

Exposición Bonsái Florece

Centro Comercial Sandiego / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 0624.

Feria Artesanal Ciudadela Comercial Unicentro Medellín

Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Nobsa

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Premium Entre Flores

Centro Comercial Premium Plaza / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 448 7071 ext. 98 / 100.

Antioquia Exuberante

Centro Comercial Oviedo / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 321 6116 ext. 115 – 112.

Van Gogh Inmersive Art Experience

Centro Comercial Los Molinos, piso 4, Plaza Bosque / Hora: 10:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 238 3505.

Fonda Típica Antioqueña

Ciudadela Comercial Unicentro Medellín / Hora: 10:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 604 350 7050 – ext. 101.

Ciclada Silletera

Parque Arví / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 p. m. y de 2:00 p. m. – 4:00 p. m. / Información: 604 444 2979.

Son de la Nubia

La Pascasia, carrera 42 # 46-46 / Hora: 11:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 604 580 8660.

Florida, Flores y Café

Florida Parque Comercial, Calle 71 # 65 – 150 / Hora: 11:00 a. m. – 8:00 p. m. / Información: 604 520 2880.

Fondas de mi Tierra – El Corazón de La Feria

Parque Juan Pablo II – Zona de Piscinas / Hora: 11:00 a. m. – 9:00 p. m. / Información: 300 471 6376.

Fondas de mi Pueblo Antioqueño

Parqueadero Jumbo de la 65 / Hora: 11:00 a. m. – 1:30 a. m. / Información: 604 205 9321 – 322 906 7237.

Reciclar para Florecer

Artesano – Santa Elena / Hora: 12:00 m. – 8:00 p. m. / Información: 302 315 2441.

En Santafé las Flores Abrigan tu Corazón

Centro Comercial Santafé, Medellín P. H. / Hora: 12:30 p. m. – 8:30 p. m. / Información: 604 460 0737.

Tardes Silleteras

Finca Los García, Vereda Piedra Gorda, Santa Elena / Hora: 2:00 p. m. – 9:00 p. m. / Información: 314 623 4805.

XXIII Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores

Teatro AGNÈS VARDA de la Alianza Francesa, carrera 49 # 44-94, Parque San Antonio / Hora: 4:00 p. m. / Información: 604 495 1819.

Festival de Salsa Comuna 13

Calle 49 BB con carrera 89 B / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 310 425 8735.

Mercados del Río

Fonda típica antioqueña, Mercado del Río, Calle 24 # 48-28 / Hora: 4:00 p. m. – 11:59 p. m. / Información: 300 714 4777.

2 Pa’l Estr3’s

Teatro Prado, Águila Descalza / Hora: 8:00 p. m. – 10:00 p. m. / Información: 323 569 0900.

Fuente: Programación de la Feria de las Flores, Alcaldía de Medellín.