¡Prográmese! Estos son los eventos destacados en las Fiestas del Carriel de Envigado para este fin de semana

Envigado se prepara para un fin de semana lleno de cultura, tradición y diversión con la Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel. La ciudad ofrecerá una variada programación que incluye actividades musicales, artísticas y gastronómicas para todos los gustos.

Los eventos imperdibles del fin de semana en las Fiestas del Carriel

El sábado 24 de agosto, a partir de las 2:00 p.m., el Parque Principal será el escenario del Concurso de la mejor morcilla y empanada envigadeña. A las 3:00 p.m., arrancará el Desfile de motos clásicas y antiguas, iniciando desde el Mall Villa Grande, un evento que promete deleitar a los amantes de las motocicletas y la historia.

El domingo 25 de agosto, desde las 10:00 a.m., se realizará la esperada Muestra Silletera, con la participación de más de 70 silleteros locales. Este año, el recorrido comenzará en el Mall Villa Grande y seguirá por la carrera 43A hasta llegar al Parque Principal. A las 2:00 p.m., los niños podrán disfrutar del espectáculo «La magia del circo» en el renovado Parque Acuático, conocido como “el parquecito infantil”.

Además, las tradicionales fondas del carriel estarán abiertas desde el viernes 23 hasta el domingo 25, con horarios extendidos para que todos los asistentes puedan disfrutar de la música y la gastronomía local.

La música será protagonista con una serie de conciertos para todos los gustos. El jueves 22 de agosto, la noche de Electro-Rock en el Parque Principal presentará a bandas como Aguja y Vinilo, Prófugos y Will and the Ravens, junto al artista local Mauro Calígula.

El viernes 23 de agosto será la Noche de Plancha con la participación de Rudy Márquez y Yo Me Llamo Joan Sebastian, además de los artistas locales Corridos a la Plancha, John y Yo a la Plancha, y la Red de Escuelas de Música de Envigado.

El sábado 24 de agosto, el Concierto principal «Amor por Envigado» contará con la presencia de El Combo de Las Estrellas, Nelson Velásquez, Alzate, Diego MIX, Camilo Vásquez y Macaria, junto al artista local Guateque Project.

Finalmente, el domingo 25 de agosto, el Festival de la Trova “Carriel de Oro” cerrará el fin de semana con la actuación especial del Dueto Buriticá.

Envigado invita a todos sus habitantes y visitantes a participar en estas celebraciones que resaltan la cultura y el patrimonio de la región.

