Propietarios recibieron atención personalizada en la Feria de Servicios del Metro de la 80

El evento contó con oferta inmobiliaria para compra y arriendo, empleo, asesoría tributaria, subsidios de vivienda y oferta institucional para los propietarios

Con atención personalizada, más de 200 propietarios, a quienes se les está comprando su predio para la construcción del proyecto, recibieron asesoría para resolver sus inquietudes y avanzar con los procesos de gestión en la Feria de Servicios del Metro de la 80 que se realizó en la estación Estadio del Metro.

Esta feria, además fue un espacio para socializar con los asistentes y transeúntes información relacionada con los demás componentes del Metro de la 80; con actividades culturales y pedagógicas, se presentaron avances en temas relacionados con la obra, la protección ambiental y la memoria y el patrimonio. En total, el evento contó con 500 asistentes, entre personas a quienes se les está comprando su inmueble y ciudadanos interesados en conocer el proyecto.

Con un equipo de 70 profesionales de la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, entre sociales, técnicos y abogados, atendieron a los asistentes, resolviendo las inquietudes puntuales de cada caso y adelantando trámites que agilizan el proceso de compra, como firmas de documentos, notificaciones, pagos, entre otros.

“Tenía muchas expectativas de la feria, por eso vine y me ha parecido excelente. La atención ha sido muy buena, y me resolvieron todas las dudas. Me parece muy bien que hagan este tipo de eventos”, comentó uno de los habitantes del área de influencia del Metro de la 80, Diego Horacio Villa. Se presentó además una oferta de inmuebles para compra y arriendo, subsidios de viviendas, asesoría tributaria, servicios de empleo, acompañamiento en salud mental y oferta institucional de las secretarías de Desarrollo Económico, Salud, Inclusión, además Isvimed y Comfenalco.

“Continuando con nuestra estrategia de reasentamiento a los moradores del Metro de la 80, atendimos de manera personalizada a cada uno de los moradores, les informamos cuál era el valor de sus reconocimientos y allí mismo podían buscar inmuebles ya que teníamos diferentes estrategias con las inmobiliarias, agencias de arrendamientos y asesoría tributaria”, destacó la directora de Gestión Social y Comunicaciones de la EDU, Lina Jaramillo.

En las próximas semanas se desarrollarán visitas predio a predio para avanzar con las demás notificaciones de los reconocimientos y resolver las inquietudes sobre el tema. De igual forma, se agendan para este fin de año nuevos espacios colectivos con los moradores como parte de la estrategia de socialización y acompañamiento que, a la fecha, ha propiciado 320 encuentros con alrededor de 7.000 asistentes.

