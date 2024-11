Protestas por el Metro de la 80: habitantes denuncian ofertas injustas para la venta de sus predios

Este 27 de abril será la marcha pacífica en la 80

Este 27 de abril, habitantes de la 80 realizarán una marcha pacífica con la que buscan exigir pagos justos por sus propiedades. Ellos aseguran que los precios por metro cuadrado ofertados, están incluso por debajo de la mitad del mercado.

En Hora 13 Noticias hablamos con tres de los habitantes de la 80 que hoy se ven afectados, pues aseguran que la política pública de protección a moradores no se está cumpliendo.

“Aquí en San Germán están pagando entre 1.950.000 y 2.100.000 o 2.200.000 el metro cuadrado la administración a través de la EDU. Estas personas no van a tener la posibilidad de comprar lo que es una casa, un inmueble, un predio de reposición, dado que en Medellín la situación inflacionaria a nivel inmobiliario es tremendamente altísima”, afirmó Walter Aldana, vocero de la Mesa de Articulación Institucional Comunitaria.

Samuel Cano, es otro afectado que tiene una droguería hace más de dos décadas y afirma que ni el precio, ni los lugares que le ofrecen para reubicarlo le aseguran las mismas condiciones que ha tenido en su negocio durante años.

El afectado Cano, expresó que su “nicho de mercado está acá y no tengo para donde irme, ni me han ofertado, ni tampoco me han dado ninguna solución. (…) Yo creo que mi droguería va a ser la última y de ahí me saca el ESMAD porque yo no sé qué vamos a hacer. (…) Esto es un desplazamiento interurbano, desgraciadamente hay personas que están sufriendo mucho porque aquí todo lo tenían, al frente de las grandes superficies, universidades, grandes clínicas”.

Por otro lado, Luis Bernal vive en una propiedad en el barrio Los Colores de 100 metros cuadrados y asegura que con el valor que le ofrecen no tendrá con qué conseguir otra vivienda en las mismas condiciones.

Bernal, aseguró que una vivienda en “Los Colores no se la muestran por menos de 450 o 500 millones de pesos, me ofertaron 250 millones de pesos, es un valor con el que yo no voy a tener con qué comprar otra propiedad para quedar en iguales o en mejores condiciones como dice la política pública de protección a moradores. (…) Nosotros no estamos en contra del progreso, no estamos en contra del proyecto, queremos que la ciudad siga progresando, pero no a costillas de nosotros, no a costillas de los comerciantes, a costillas de los trabajadores, de los habitantes que con esfuerzo hemos conseguido las cosas”.

La marcha por el Metro de la 80 será a las 2:00 de la tarde y esperan la presencia de aproximadamente 400 personas, se ubicarán en la Clínica Vida en la 80 con 18ª y se desplazarán en sentido sur-norte, con el fin de mostrarle a la administración que quienes han aceptado ha sido por miedo a la expropiación y no porque las ofertas sean justas.

De los 1.234 predios que se van a intervenir, 612 moradores han aceptado la oferta, 142 han sido reubicados y aún faltan 622 por el desalojo.

