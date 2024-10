“Puedes pagarme con tu cuerpo”: Representante a la Cámara denunció a César Lorduy por acoso

Ingrid Aguirre realizó la denuncia en 2023, no trascendió a los medios y la investigación no ha tenido algún avance

La Representante a la Cámara por Fuerza Ciudadana, Ingrid Aguirre, en medio de una entrevista con María Jimena Durzán, cuenta por primera vez varios detalles de una denuncia que realizó en 2023, contra Cesar Lorduy, actual presidente del Consejo Nacional Electoral, por acoso sexual y corrupción.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Aguirre conoce a Lorduy a través de un amigo en común y los primeros contactos fueron cordiales. Pero, todo cambió cuando Lorduy le propuso a la Representante un trato indebido para evitar la revocatoria de una candidata de su partido.

Cabe aclarar que la relación con los magistrados del CNE es normal, pues es común que los congresistas, alcaldes y gobernadores mantengan cierto contacto con magistrados para realizar consultas.

“Ese día yo estaba en Bogotá. Él me cita en el CNE y me dice que necesitaba hablar conmigo, que si me podía acercar a su oficina. Obviamente, tenemos que dejar claro algo: aquí hay una relación desigual de poder. Yo soy representante a la Cámara por un partido, pero definitivamente él es quien toma decisiones en el CNE. Y lo que nos estaba informando era que, si no accedíamos al chantaje, iba a haber consecuencias para nuestro partido”, le dijo Aguirre a Cambio.

Aguirre expresó que creyó que ante esta propuesta, se iban a disculpar para que la situación no trascendiera a futuras denuncias. Por el contrario, al llegar a una nueva reunión, habían más personas pero César Lorduy le preguntó “¿Qué pensaron de la propuesta que les hice? En dos días debo fallar” Le respondo: “No, a usted le quedó claro que Fuerza Ciudadana no va a acceder a sus chantajes y a su extorsión”. A lo que Lorduy responde “Bueno, hay otra forma de resolverlo: tú puedes pagarme con tu cuerpo”.

Ingrid aseguró que esta denuncia no ha avanzado en su investigación, además mencionó que los medios de comunicación han mantenido silencio respecto a esto.

Tras conocerse esta denuncia, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, volvió a pedir la renuncia de Lorduy y le solicitó a Germán Vargas Lleras pronunciarse al respecto.

Si aun queda decencia, el señor Lorduy debe renunciar. Siendo un acosador de mujeres, y haber sido procesado hasta que prescribió el caso de feminicidio, no tiene ninguna autoridad para juzgar a nadie. Le solicito a la bancada de Cambio Radical que lo eligió al CNE que se… https://t.co/zfge8vKliG — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2024

César Lorduy también fue investigado por el presunto homicidio de Alicia Mercedes Ribaldo en 1979, una joven barranquillera de 16 años, pero el caso prescribió.

