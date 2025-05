¡Qué alivio! En lo que va del año, 222 personas reportadas como desaparecidas han sido encontradas con vida

La Alcaldía de Medellín mantiene su compromiso con las familias que enfrentan la angustia de un ser querido desaparecido. En lo que va del año (2025), el Distrito ha atendido 297 reportes, de los cuales 222 personas han sido localizadas con vida y 13 sin vida, mientras que 62 casos siguen activos en la ruta de búsqueda.

Gracias a la coordinación entre instituciones y el trabajo de las autoridades, se ha logrado una efectividad del 75 % en los procesos de búsqueda. El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila Valencia, destacó la importancia de una atención rápida: “Hemos establecido una mesa de trabajo interinstitucional que ha sido clave para visibilizar y dar respuestas a las familias”.

Uno de los mensajes más importantes es que no es necesario esperar 72 horas para reportar una desaparición. La activación inmediata de la ruta puede ser decisiva para el éxito en la localización de la persona.

«Tengo a mi hija desaparecida y quiero agradecer a la Alcaldía Municipal de Medellín que me está apoyando en este evento. También quiero agradecerle a todas las personas que me están apoyando en esta situación tan difícil y les quiero decir a todas las madres que no se den por vencidas que no podemos perder la esperanza”, manifestó Mary Luz Calderón, madra de víctima de desaparición forzada.