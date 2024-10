«¡Que bendición!» Gracias a las lluvias, se están abasteciendo las fuentes que proveen el servicio de acueducto en el Valle de Aburrá

Gracias al aumento del caudal, no será necesario hacer la interrupción de acueducto que se tenia prevista en estos sectores

Debido a las lluvias que se han estado presentando en Antioquia, EPM informó que aumento el caudal de las fuentes abastecedoras del embalse Piedras Blancas y debido a esto no será necesario por el momento interrumpir el servicio de acueducto.

Dicha interrupción no se realizará en los sectores de La Cruz, Versalles No. 1, Versalles No. 2, El Raizal, Carpinelo, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 1, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda y Mirador.

La interrupción del servicio en el Valle de Aburrá dependerá de la evolución de las fuentes abastecedoras y la variedad climática.

