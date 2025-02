¡Qué bien! Linda Caicedo, elegida como la mejor jugadora de enero en La Liga F

La jugador colombiana Linda Caicedo, ha sido seleccionada el lunes 3 de febrero, como la mejor jugadora de enero de la Liga F, reconociendo su destacada actuación con el Real Madrid.

En lo que va de temporada, Linda ha convertido cuatro goles y dos asistencias, lo que la ha convertido en una pieza clave para el conjunto blanco en la competición.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

La votación es organizada por EA Sports, en la que incluyó a siete nominadas para el premio como Rosa Otermín (Atlético de Madrid), Enith Salón (Valencia CF), Vicky López (FC Barcelona), Lucía Pardo (Real Sociedad), Sara Ortega (Athletic Club) y Natalia Padilla (Sevilla FC).

Stepping up, shining bright ✨

Linda Caicedo is your January @LigaF_oficial Player of the Month pic.twitter.com/s8H6kmN0eR

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) February 3, 2025