¿Qué hay pa’ hacer? Vea la programación para este lunes 5 de agosto de la Feria de las Flores

Música en vivo, silleteros, trovas, fondas y gastronomía, en la programación de la Feria este lunes 5 de agosto

Para este lunes 5 de agosto, la Feria de las Flores tiene una programación variada para que los locales y visitantes puedan seguir disfrutando de uno de los eventos más importantes de Medellín.

Tablado en La Floresta: será un Escenario Artístico y Musical La Floresta con entrada es libre y contarán con la presentación musical del Combo de las Estrellas, Reiko, Grupo Caneo y Jorge Celedón a partir de las 7:00 p.m. Será en el Parque de la Floresta.

Parque Cultural Nocturno Noche Colombiana: en la Plaza Gardel a partir de las 6:00 p.m. se podrá disfrutar de la presentación de Cimarrón (Festival Nacional del Joropo), Jaime Luis Campillo (Rey Nacional Vallenato), Florecer Andino (Festival Mono Nuñez), Machindé (Festicval Petronio Alvarez), Estudiantina Hydro (música andina), Banda juvenil de Chochó y Sincelejo (Festival Nacional del Porro). La entrada es libre.

Exposición al aire libre: llustrar la Memoria Silletera, en la Plazoleta central Centro Administrativo La Alpujarra, esta exposición será desde el lunes 5 al domingo 11 de agosto.

Plaza de las Flores Cancha Miraflores: es con entrada libre desde las 5:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. en la Cancha Miraflores en Buenos Aires; será para disfrutar de silleteros, trova, fondas, circo, gastronomía y música con los artistas del día: Orquesta Internacional de la Policía, Kaleidoscopio Danza, School Mc, Saulo García, John Chiquillo y Nacho Acero.

Plaza de las Flores Parques del Río: a partir de las 4:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. se podrá disfrutar de silleteros, trova, fondas, circo, gastronomía y música con La Agrupación Cultural y Artística Danza y Folclor, Pulgarcito y La Fiera, Mario Lontano, Only Fat (stand up), Millbuxx, Sinú Orquesta.

Plaza de las Flores Parque Norte: con entrada libre, a partir de las 2:00 p.m. hasta 12:00 a.m. Se podrá disfrutar de silleteras, fondas, circo, y música con los artistas del día: Agrupación Guateque, Carmen Usuga, Trovadores Alacrán y Gallinazo, Sebastian Jiménez, Camilo Cifuentes, Orquesta Edmundo Arias.

La Feria de las Flores irá hasta el domingo 11 de agosto y ofrece una variada agenda para todos los asistentes.

Si desea conocer la programación completa de la Feria de las Flores, puede encontrarla AQUÍ

