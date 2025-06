¡Qué horror! Mujer embarazada muere tras caída de globo aerostático en Brasil

El globo cayó tras intentos fallidos de aterrizaje y operaba sin permisos adecuados

Una tragedia sacudió el interior del estado de São Paulo este domingo, cuando una mujer embarazada perdió la vida al caer el globo aerostático en el que viajaba junto a unas 30 personas. El accidente ocurrió a las 7:50 a.m., hora local, en el municipio de Capela do Alto, después de que el piloto realizara varios intentos fallidos de aterrizaje en zonas no aptas, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

El globo, que partió del municipio de Boituva, impactó dos veces contra el suelo en un área rural antes de que algunos pasajeros cayeran del aparato.

La víctima alcanzó a ser trasladada a un hospital cercano, pero no sobrevivió. Una decena de personas sufrió heridas leves, de acuerdo con medios locales.

La Policía confirmó que el piloto fue detenido y enfrenta cargos por homicidio culposo, ya que la aeronave operaba con documentación irregular y solo estaba autorizada para vuelos particulares.

El accidente no guarda relación con el campeonato de globos aerostáticos celebrado ese mismo fin de semana en Boituva.

Los organizadores del evento emitieron un comunicado desligándose del incidente, mientras las autoridades brasileñas continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

