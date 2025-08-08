¡Qué inseguridad! Medellín suma más de 700 hurtos a residencias en 2025

La metodología más utilizada por los delincuentes es el rompimiento de cerraduras

En cámaras de seguridad han quedado registrados varios hurtos a residencias en la ciudad de Medellín. Según cifras entregadas por las autoridades, en lo que va del año se han reportado 742 hurtos a viviendas, 277 casos se han dado mediante el rompimiento de cerraduras.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Manuel Villa, se están haciendo operativos de control en articulación con la Policía no solamente para combatir el hurto a viviendas, sino también en los establecimientos comerciales.

Algunas hipótesis plantean que vigilantes de las residencias estarían relacionados con los ladrones.

Según cifras de las autoridades el hurto ha disminuido en un 17%, 156 casos menos el año anterior al corte de la misma fecha.

El hurto es el delito que más afecta a la ciudanía e incrementa la sensación de inseguridad.

