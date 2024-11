¿Qué pasó? Se extiende en el Concejo de Medellín el debate por las acciones de Tigo-Une

Este viernes 16 de agosto, en la sala plenaria del Concejo de Medellín, se lleva a cabo el segundo debate sobre la enajenación de las acciones que tiene EPM a Tigo-Une, que están valoradas entre los 1.3 a 1.9 millones de pesos.

Algunos de los concejales intervinieron sobre este Proyecto de Acuerdo e hicieron mención sobre las situaciones que se presentaron en el pasado debate, en el que presuntamente se entregaron dineros para llenar las tribunas.

Algunos para dar su voto, realizaron enmiendas hacia dónde se debe ir el dinero de las acciones.

“Estoy diciendo que por favor, quien compre garantice los derechos de quien trabajan las filiales de Datel y de UNE, en un lapso no menor a cinco años. En un lapso no menor a tres años no se venda la compañía por un valor más alto del que nosotros posiblemente EPM pueda vender. Ese tipo de cosas tiene que quedar consignadas ahí”, expresó Andrés “Gury” Rodríguez.