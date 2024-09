¿Qué sucedió con los cerca 400 bienes que Salvatore Mancuso estuvo entregando al Estado desde el 2007?

Según denunció el exparamilitar y ahora gestor de paz, solo 100 de los casi 500 bienes que entregó aparecen en el registro de la Unidad de Víctimas

Gran sorpresa ha generado las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso sobre la desaparición de cerca de 380 a 400 bienes que habría hecho entrega al Estado Colombiano desde el año 2007, esto por medio de la Ley de Justicia y Paz y que a la fecha no aparecen en el registro de la Unidad para las víctimas.

El ex jefe paramilitar, quien fue designado como ‘Gestor de Paz’ por el actual Gobierno Nacional, sostuvo una reunión con la Directora General de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, por solicitud de las víctimas del conflicto armado quienes solicitan a la Unidad reuniones con jefes y comandantes que entregaron bienes para la reparación.

En el encuentro, Mancuso expresó que se compromete a la búsqueda de esos bienes que entregó al estado y hoy no registran en los documentos de la Unidad para las Víctimas. El ex jefe paramilitar señaló que ayudará en la investigación para esclarecer en manos de quién estarían los bienes y del por qué no aparecen en los registros.

“Entregue bienes a la justicia colombiana, he venido entregándolos desde el año 2007. Hoy nos damos cuenta comparando el listado de los bienes que entregué con los que le han pasado a la doctora Lilia de la Unidad de Víctimas que la diferencia son aproximadamente 380 a 400 bienes que hacen falta en el listado de la Unidad”, señaló Mancuso.

Los bienes que aparecen en el listado, que son cerca de 126, están situados en Bolívar, Sucre, Córdoba y otras regiones. Para la búsqueda de los bienes desaparecidos, participará también la Unidad Nacional de Tierras.

El nuevo ‘Gestor de Paz’ a su vez reafirmó que su compromiso con las víctimas está en pie y que ha venido cumpliendo con los procesos que se le han solicitado, además, que participará de manera directa en la entrega de las tierras a las víctimas y así contribuir a su reparación y esclarecimiento de hechos.

