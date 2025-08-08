Close Menu
    sábado 9 de agosto, 2025
    ¡Qué susto! Un bus se incendió en El Poblado en la mañana de este viernes 8 de agosto

    El conductor del bus resultó con lesiones breves

    En la mañana de este viernes 8 de agosto, se registró el incendio de un bus en el sector El Castillo, en la comuna 14-El Poblado. Este hecho causó pánico entre los transeúntes, pues fue bastante el humo que salía del vehículo.

    El hecho se habría registrado en la carrera 43A #12B-219 Sur, cuando un bus de la empresa TES de Occidente S.A.S, quedó tendido en llamas. Al parecer, los cables del aire del vehículo se hicieron corto y con el objetivo de evitar una tragedia mayor, el conductor habría provocado un choque contra un árbol. Lo que ocasionó lesiones leves en el hombre.

    Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Policía y profesionales de la salud, quienes atendieron de inmediato la emergencia.

