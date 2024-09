Quejas de pasajeros en la Terminal del Norte debido a las fallas eléctricas

En estos momentos indican que los viajes están retrasados.

Sobre las 9:00 de la mañana de este 03 de diciembre de 2023, pasajeros de la Terminal del Norte de Medellín, señalan que están con sus viajes retrasados debido a una falla eléctrica.

Cuenta también un pasajero que, los conductores de los buses deben hacer filas largas para realizarse la prueba de alcoholemia de otra manera, ya que no hay energía y esto retrasa aún más los viajes para que los pasajeros lleguen a sus destinos.

“La fila de todos los conductores aquí en la Terminal del Norte para poder pasar la prueba de alcoholemia y todo porque no hay luz en la Terminal y la Terminal no cuenta con una planta de energía. Todos los transportadores haciendo la fila y todos los viajes en bus atrasados porque no pueden salir sin la prueba”; dijo un pasajero.

Hasta el momento se desconoce pronunciamiento alguno del personal encargado en la Terminal del Norte sobre este problema actual.

Entérese de más en Hora 13 Noticias