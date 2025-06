¿Querrá un cara a cara? Para algunos, la visita de Petro a Medellín es una «provocación» al gobierno local

«En Medellín, lo que vamos a hacer es ignorarlo»: dicen concejales de Medellín ante el anuncio del arribo de Petro a la ciudad

La llegada de Gustavo Petro a Medellín es confirmada. A las 2:00 p.m. está citada esa concentración que, según el Gobierno Nacional sería un «acto simbólico participativo por la reconciliación y convivencia de las ciudades».

Lo que toma por sorpresa de este anuncio, es que la convocatoria está dispuesta para La Alpujarra, que es el punto de ubicación y el centro administrativo de los dos gobierno locales: la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

Para nadie es un secreto que, los mandatarios locales y de oposición, han estado en desacuerdo en simultáneas oportunidades con todas las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional, principalmente por lo que han denunciado en varias ocasiones: entre los temas están los recursos para la salud, para la infraestructura vial del departamento, presupuesto de seguridad, entre otros.

Para la mayoría de los concejales de Medellín, la llegada de Petro a la ciudad este sábado 21 de junio es «una provocación», así lo dijo el concejal Sebastián López: «A provocar, a incendiar a la ciudad de Medellín con odio, con todo su discurso que ya todos conocemos porque no trae las soluciones de toda la plata que le debe al departamento de Antioquia. No lo va a traer. Nosotros no podemos dejarnos provocar de Petro, ni de todo ese petrismo rancio, asqueroso de ese discurso de odio. En Medellín lo que vamos a hacer es ignorarlo».

Este sábado 21 de junio, Petro quiere convertir la Alpujarra en tarima de su demagogia. Desde el Centro Democrático y como presidente del Concejo de Medellín, decimos ¡NO a su farsa! No asistas. No le sigas el juego al peor gobierno de la historia. pic.twitter.com/v85xfFUqBa — Sebastián López V. (@sebaslopezv) June 19, 2025

Otros concejales, denuncian que: «a punta de buses, refrigerios y lo que salga» a través de grupos en WhatsApp se habría convocado a la concentración, presuntamente se entregarían refrigerios y se dispondría de transporte para llegar hasta La Alpujarra:

¿De dónde salen los recursos para que @petrogustavo haga campaña en Medellín? 🤔 pic.twitter.com/Fu2BS9MRhO — Alejandro De Bedout (@alejodebedout) June 19, 2025

