¡Recta final para miles de estudiantes! Pruebas Saber 11 se realizarán este domingo donde Antioquia pondrá a prueba su futuro

Más de 27.000 jóvenes presentarán las Pruebas Saber 11 en 58 municipios del departamento, mientras la educación oficial busca subir de categoría en el mapa nacional

El próximo domingo 10 de agosto, 27.258 estudiantes de grado 11 del calendario A, tanto de instituciones públicas como privadas en Antioquia, se medirán en las Pruebas Saber 11, un paso decisivo en su recorrido académico y profesional.

De ellos, 22.503 corresponden a jóvenes que cursan regularmente grado 11, mientras que 4.755 pertenecen a programas de educación extraedad, incluyendo jornadas nocturnas y de fines de semana. En paralelo, se aplicarán la Prueba Pre Saber y la Validación del Bachillerato para calendario.

Este ejercicio evaluativo, organizado por el ICFES, comprende competencias como Matemáticas, Lectura Crítica, Ciencias Naturales, Inglés y Competencias Sociales y Ciudadanas, fundamentales para medir la formación adquirida durante la educación primaria, básica y media.

“Invitamos a los estudiantes a asumir estas pruebas, este compromiso con la mayor responsabilidad. Estas pruebas son importantes para la educación del país y de nuestros tiempos. Antioquia tiene un reto importante de mejorar la calidad, de mejorar la categoría de las Pruebas Saber 11”, expresó Mauricio Alviar Ramírez, secretario de Educación de Antioquia.

Esta evaluación está alineada con el Plan de Desarrollo 2024‑2027 “Por Antioquia Firme”, que establece como meta que el 15,7 % de los establecimientos educativos oficiales del departamento mejoren su categoría en las Pruebas Saber 11 durante el cuatrienio.

Recomendaciones para quienes van a presentar el examen

Llevar documento de identidad, lápiz número 2, borrador de nata y sacapuntas.

La evaluación se realizará en dos sesiones, una en la mañana y otra en la tarde.

Las citaciones oficiales pueden consultarse en la página del ICFES, sección “Citación”.

Municipios donde se aplicarán las pruebas

El examen se extenderá por 58 municipios, atendiendo a la diversidad geográfica y población estudiantil antioqueña:

Abejorral, Amagá, Amalfi, Andes, Anorí, Arboletes, Barbosa, Cáceres, Caldas, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Copacabana, Dabeiba, Donmatías, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Santuario, Fredonia, Frontino, Girardota, Gómez Plata, Granada, Guarne, Ituango, Jericó, La Ceja, Maceo, Marinilla, Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, El Peñol, Peque, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios, San Carlos, San Juan de Urabá, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Roque, Santa Bárbara, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo, Segovia, Sonsón, Sopetrán, Támesis, Urrao, Valparaíso, Vegachí y Vigía del Fuerte.

También puede leer: