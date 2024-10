Red Pro Vida Latam busca defender la vida y sanar el vínculo entre madre e hijo

“Apoyar integralmente a las mujeres con embarazos en crisis, es decir, cuando se piensa en aborto, se les brinda; apoyo médico, psicológico, espiritual, material, oportunidades laborales y de emprendimiento” Deisy Álvarez, directora Red Provida Latam.

Uno de los objetivos de esta organización es buscar la autonomía económica de las madres, ya que, según la directora, esta es una de las razones por las que las mujeres recurren a abortar.

Mariana Restrepo, madre beneficiada de la organización, manifestó su agradecimiento a la organización “Yo estaba muy perturbada por la noticia, no sabía cómo asimilar la noticia. Llegue a la fundación donde me han ayudado demasiado, me siento acompañada y bendecida por ellas”.