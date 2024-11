“Le tapaba la boca para que no llorara”: desgarrador relato de la abuela del niño maltratado en Itagüí

En medio de la indignación y tristeza, la abuela del niño de tres años entregó un relato doloroso sobre los hechos.

«Él creía que con hielo le iba a bajar los golpes», relató la abuela del niño

El relato inicia contando el duro momento que vivió cuando vio a su hija, la madre del niño, llorando desesperada con el niño, dijo que su hija, mientras salió a trabajar, dejó al niño bajo el cuidado de este hombre quien lo habría agredido presuntamente porque orinó la cama.

“Él se llenó de rabia, lo regañó, lo gritó y el niño empezó a llorar. Entonces trataba de taparle la boca”, dijo la mujer.

En otro audio que circula en las redes sociales a la mujer se le escucha decir, “el hermanito de seis años me manifestó a mí que el bebé se orinó en la cama y a él le dio rabia y le pegó. Entonces el niño empezó a llorar y que él le tapaba la boca para que no llorara”.

También reveló que el hombre inicialmente le entregó una versión a la familia intentando, al parecer, encubrir lo ocurrido, dijo que el hermano (un niño de 6 años) había sido el responsable de las lesiones.

La mujer añadió, “eso ocurrió a las 12:30 y mi hija se enteró a las 9:00 a.m. y eso porque una vecina la llamó, porque él creía que con hielo le iba a bajar los golpes al niño, pero no, o sea, donde no sea por eso, pues quién sabe”.

Cuenta cuando la madre del niño fue alertada de los hechos en el trabajo y descubrió las heridas, lo llevó de inmediato al hospital.

El presunto autor del acto, quien inicialmente llegó por su propia voluntad ante la Policía en búsqueda de protección, ya fue capturado y deberá responder por el delito de Violencia Intrafamiliar. En las próximas horas iniciará su proceso de judicialización.

La comunidad de Itagüí exige justicia y clama por la protección de los niños, rechazando rotundamente cualquier forma de violencia contra ellos.

