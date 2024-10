Relatos de ex combatientes permitieron que restos de antioqueña, víctima del conflicto armado, fueran entregados a su familia

Para los familiares de Gladis Estela Pérez, una mujer víctima del conflicto armado en Colombia, la entrega de los restos de su ser querido permitió aliviar tan solo un poco la angustia de no saber qué sucedió con ella. La última vez que los familiares tuvieron contacto con Gladis fue el 1 de diciembre de 2009, la víctima tenía tan solo 15 años de edad.

Los restos de esta joven fueron hallados en marzo del 2024 debido a una intervención forense realizada en el cementerio de Santa Cruz de Manga, en Cartagena. La unión investigativa entre la territorial de Sucre – Bolívar con la de Antioquia y los relatos de excombatientes de las Farc, permitieron dar con el lugar y establecer que Gladis murió en medio de hostilidades en julio del 2010.

“Me demoré mucho para saber de ella. Luego, un señor me contó que había fallecido, pero no sabía dónde había quedado su cuerpo. Yo no podía creer que Gladis estuviera muerta”, manifestó Normandina Cuadros, madre de Gladis Estela.