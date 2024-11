Religiosa Luz Nelly ha dedicado su vida a transformar la vida de niños, niñas y adolescentes de Medellín

La Fundación Infancia de Jesús y María, liderada por una religiosa que durante años ha acompañado a cientos de jóvenes en su crecimiento desde el amor y la infancia. Su misión, es que los niños crezcan en un ambiente propicio para su desarrollo emocional, educativo y familiar.

La Hermana Luz Nelly, es una religiosa que ha dedicado su vida al seguimiento y apoyo de los niños y niñas de Medellín y de otros lugares del país.

Los ojos de estos pequeños expresan la inocencia, la esencia y la recompensa de una bendición: una familia.

“Los niños vayan valorando la vida, lo que ellos quieran, una de las cosas que tratamos es no separar a los que son hermanos. Aquí vivimos como la familia de Nazaret”, expresó Luz Nelly.

Daniela Gil, integrante de la Fundación Infancia Jesús y María, ha tenido la oportunidad de seguir con sus estudios y lograr ser lo que un día soñó.

“Yo llegué aquí, mis papás me trajeron, donde vivíamos no teníamos cómo estudiar. La fundación me ha apoyado en todo, en el estudio,estadía, alimentación, estudie aquí hasta bachillerato, los mismos derechos para todos”, expresó Daniela.