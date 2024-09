Reportan que observaron un objeto misterioso en los cielos de Jericó, Antioquia

Un objeto en los cielos ha generado gran revuelo entre los habitantes de Jericó, Antioquia, tras ser captado en imágenes que circulan por las redes sociales. Las especulaciones sobre su naturaleza van creciendo, ¿Qué es?

Las primeras versiones ciudadanas apuntaban a que se trata de un posible parapentista en apuros, con su paracaídas principal enredado y ascendiendo por las corrientes de aire. Incluso, se mencionaba la necesidad de un rescate helicoptariado. Sin embargo, esta teoría fue descartada por las autoridades tras verificar que no hay eventos o accidentes reportados relacionados con paracaidistas en la zona.

Harby Correal, comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Jericó, le ha indicado a Hora 13 Noticias, que la imagen que circula podría tratarse de un globo aerostático utilizado para estudios científicos. «Esa imagen la venimos publicando desde la mañana para el análisis que hemos hecho. Puede ser un globo aerostático que envían como hacia el espacio para estudios científicos», afirmó Correal.

Y añadió, “estaban preguntando si era algún parapentista o algún paracaidista y ya verificamos en toda la zona y no es ninguna de las anteriores y no hay ningún evento o accidente con paracaidistas. Posiblemente, haya salido un globo de esos o es una imagen vieja, pero no, no hay otra notificación”.

¿Qué podría ser? ¿Qué opina?

