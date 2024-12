Rescatan a dos perritos en Medellín que eran maltratados por un hombre

Un video que circula en las redes sociales ha generado indignación y repudio en la comunidad de Medellín. En las imágenes, se observa a un hombre maltratando brutalmente a un perritos cerca al parqueadero de la Biblioteca de Belén.

El hombre agrede al animal con una cuerda, golpeándolo y halándolo con fuerza, en una acción que repite en varias ocasiones.

Tras la viralización del video, las denuncias por parte de la ciudadanía no se hicieron esperar. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció en su cuenta de X, expresando su indignación y rechazo ante el hecho: «Gracias a la acción de la Policía de Protección Animal logramos rescatar a dos perritos que estaban siendo maltratados, y los llevamos a La Perla. Esto no puede seguir pasando, sigamos denunciando a quienes no respetan la vida».

Gracias a la acción de la Policía de Protección Animal logramos rescatar a 2 perritos que estaban siendo maltratados, y los llevamos a La Perla. 🐶 Esto no puede seguir pasando, sigamos denunciando a quienes no respetan la vida. https://t.co/98EoCTz9PZ pic.twitter.com/gfnxcUh2a9 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 25, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.