Retiro de delegación minera es una injusticia contra Antioquia, asegura el gobernador de Antioquia

Como una seguidilla a Antioquia calificó el Gobernador de Antioquia la decisión del Gobierno Nacional al retirar las funciones de la mesa minera, las que ejerció por cerca de 20 años.

En las últimas horas se conoció la decisión que tomó la agencia nacional minera de asumir las funciones que venía realizando Antioquia desde hace 20 años.

Esta medida se tomó porque de acuerdo con la constitución política de Colombia no es posible realizar una prorroga permanente.

El gobernador de Antioquia mostró su descontento ante la decisión la que calificó de política y no técnica.

A partir del 1° de enero la agencia nacional de minería ejercerá las funciones que la Gobernación de Antioquia ejercía desde hace 20 años.

Esta decisión se tomó de acuerdo al comunicado de la agencia porque de prorrogarse lo haría en contra de la Constitución Política de Colombia.

Álvaro Pardo Presidente de la Agencia Nacional de Minería “En primer lugar la corte constitucional ha señalado en varias oportunidades que una entidad del orden nacional no puede delegar funciones de manera permanente las entidades territoriales en segunda lugar la agencia nacional de minera es una autoridad viene trabajando en un proceso de expansión en mayor presencia territorial con varios puntos de atención regionales que en este año tercer lugar hay una nueva política minera que está expresada en el plan de gobierno en el plan nacional de desarrollo en el compendio de la industrialización que nos obliga no solamente a regir ese nuevo enfoque minero sino que se ejecute en el nivel nacional”

Con esta decisión informada, el gobernador manifestó que la manera en cómo ejecutaron esta orden debió ser diferente.

Aníbal Gaviria Gobernador de Antioquia dijo “la corte constitucional indica que no puede haber delegaciones permanentes claro que esta no es una delegación permanente una alegación permanente sería que se entregue sin fecha determinación esta delegación siempre se entrega por seis meses un año dos años y posteriormente se evalúa y vuelve y se prorroga aquí no hay ninguna permanencia y se alega adicionalmente la necesidad de definir las políticas en Antioquia acordes con las políticas nacional pues me parece que ese derecho en otra forma respetando el gobierno de Antioquia que llega para dialogar con ellos haciendo una prórroga por seis meses un año de dialogar y abordar según las nuevas condiciones pero en ese diálogo quiere existir entonces de gobierno rechazo total no hay argumentos es una decisión que no es técnica sino que es política, rechazo total no hay argumentos es una decisión que no es técnica es una decisión política”.

A partir de 1 de enero, entonces la agencia nacional de minería reasume las funciones como autoridad minera en Antioquia y los demás departamentos mineros de Colombia.

