Retrasos en la construcción de Pacífico 1 generan preocupación en el suroeste Antioqueño

La vía Pacífico 1 es un tema de debate constante entre la comunidad

La construcción de Pacífico 1 ha enfrentado múltiples contratiempos, siendo los deslizamientos y las fallas geológicas las principales causas de los retrasos, así lo ha explicado el secretario de Infraestructura de Antioquia en múltiples ocasiones.

El diputado Jorge Correa, ha dicho que a pesar de que se anunciaron 13 kilómetros habilitados en esta vía, el inicio de su operación se ha visto afectado por intensas lluvias en la región, sobre todo por que el Gobierno Nacional no ha iniciado algunos trabajos. Las fuertes precipitaciones y otros factores climáticos han provocado el cierre de importantes vías que conectan localidades como Amagá y Fredonia, complicando aún más la situación para los habitantes de la subregión, que se quejan constantemente.

«hoy es una necesidad del suroeste que se habilite el túnel en Camilo C es indispensable y lo otro que se ha venido hablando mucho, es en el sector de areneras, la obra, que está incluida dentro de la licencia ambiental del ANLA, se tiene que replantear el suroeste, no se puede dejar cerrado parcialmente en esa vía que comunica a varios municipios incluyendo Amagá. Sería un perjuicio, no solo para la subregión del departamento, sino para el país, porque por ahí transitan muchos elementos y creo que hoy es un asunto es de llamar al Gobierno Nacional», dijo el diputado Jorge Correa.

El contraste entre el avance de proyectos a nivel local y los retrasos generados por el Gobierno Nacional se vuelve evidente en este contexto: para algunos, mientras que iniciativas o proyectos como el segundo túnel de Oriente avanzan con inversión privada, el desarrollo de Pacífico 1 y el túnel del Toyo enfrenta obstáculos significativos, este último es un tema de opinión pública ya que se realiza la Vaca por las Vías 4G para terminar los tramos y finalizar la obra.

Este proyecto se trata de buscar alternativas que minimicen el impacto en las comunidades afectadas porque esta vía no ha sido puesta en marca y por las constantes emergencias ocasionadas por las fuertes precipitaciones.

Le puede interesar: