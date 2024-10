“El riesgo cero no existe”: Metro de Medellín y expertos hablan sobre la emergencia en la línea K del Metrocable

El Metro de Medellín se pronunció a través de su cuenta en X y lamentó lo ocurrido en la mañana de este 26 de junio en la estación Popular del Metrocable línea K, cuando una de las cabinas se desprendió del sistema que dejó a una persona sin vida y 20 heridos.

Además, manifestaron su solidaridad con las familias y amigos de las personas afectadas. Señalaron que todos los involucrados en la emergencia han recibido atención médica y psicosocial desde el Metro y la Alcaldía, con apoyo del DAGRD y Bomberos Medellín.

El equipo de rescatistas de Bomberos Medellín siguieron el procedimiento que se estipuló así:

Aún no se han determinado las causas del accidente, teniendo en cuenta que esta es la primera vez que ocurre en el sistema de Metrocables, los cuales según el Metro “reciben mantenimiento exhaustivo, que además es acompañado por personal internacional que certifica las condiciones de seguridad del cable aéreo según la normativa de países europeos”.

La experta internacional, Pilar Calvo, afirmó que “el riesgo cero no existe y las organizaciones como el Metro de Medellín están muy protocolizadas, tienen auditorías, y eso no quiere decir que no pueda suceder un evento de riesgo”.