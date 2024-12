Rifirrafe entre Alfredo Morelos David González levanta escama en el camerino verde

Las palabras del técnico del Deportes Tolima, David González, al jugador de Atlético Nacional indignaron al entrenador del conjunto antioqueño

Después del empate a un gol en el estadio Manuel Murillo Toro. El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, abrió la rueda de prensa con una reflexión que tenía un mensaje directo al entrenador del Deportes Tolima, David González, después de las chispas que se sacaron el técnico del equipo tolimense y el jugador Alfredo Morelos del conjunto verde en medio de un cambio.

“Jamás en la vida insultaría a un jugador del equipo contrario, me duele porque son como mis hijos y eso si yo no lo puedo permitir”, dijo Juárez al iniciar la rueda de prensa.

El técnico estaba agitado y con un semblante de indignación. Aunque todavía es un misterio lo que le dijo González a Morelos lo que si fue evidente es que las palabras del estratega antioqueño del Deportes Tolima ofendieron no solo Morelos sino a todo el equipo verde

“Yo no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío y eso me entristece”, añadió Juárez.

Juárez terminó el prólogo de la rueda de prensa recordando que justo a él le han lanzado varias sanciones solo por celebrar.

“Soy el primero que juzgan por festejar, por cómo actúo en ciertas circunstancias y he aceptado cuando no tengo que aceptar. Esto va más allá de un simple juego. Es educación, es respeto y son principios de vida que luego se trasladan a la cancha y ojala tengamos y ojalá tengamos la valentía de reconocer que nos equivocamos”

Por otro lado, el técnico David González se refirió a lo sucedido y se excusó argumentando que el partido estaba en un punto de ánimos caldeados y se salió de control.

“Estaban las emociones demasiado altas. Me vi incluido en un alegato. Perdí un poco el temperamento y la cabeza. Es algo que no me había pasado desde que soy técnico. Fue un momento como de volver a ser el jugador que era. La verdad es que me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control”, argumentó David González, técnico del Deportes Tolima.

Por ahora el partido está 1-1 y faltan 90 minutos en casa verde, cita pactada el domingo a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

