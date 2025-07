Sigue el rifirrafe entre Petro y Uribe luego del fallo que declaró culpable al expresidente

Luego de que la jueza Sandra Heredia fallara en contra del expresidente Álvaro Uribe tras hallarlo culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, el presidente Gustavo Petro invitó al líder del Centro Democrático a acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

Luego de la sugerencia, Uribe mostró su descontento afirmando:

«Cuando usted renuncie al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico, y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia».

Por su parte, el presidente Gustavo Petro además de enfatizar que se le brindarán las garantías de seguridad al expresidente y su familia, tras conocerse este fallo, fue claro en destacar:

No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros ni mia, ni de nadie, Ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso si me torturaron 7 días, y la corte suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente, que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Así que puede usted proceder ex presidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP.