Rionegro lanza convocatoria internacional para acceder a becas para maestrías en España, ¿cómo aplicar?

Se podrá acceder a becas del 50 % en maestrías oficiales

En un nuevo paso hacia la consolidación de la ciudad del Bienestar, la Alcaldía de Rionegro, en articulación con el Cubo de la Innovación y la Universidad Alfonso X El Sabio de España, lanza una convocatoria internacional para acceder a becas del 50 % en maestrías oficiales en modalidad virtual.

Con esta oportunidad, 20 personas residentes en Rionegro podrán estudiar desde Colombia programas de posgrados con titulación europea en áreas clave como marketing digital, energías renovables, neuropsicología educativa, pedagogía, gestión empresarial, entre otras.

Las maestrías inician el 13 de octubre de 2025 y tendrán una duración de nueve meses, modalidad virtual y exámenes presenciales en Medellín. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de octubre de 2025 y los interesados deberán aplicar directamente a través del portal https://cubodelainnovacion.com/convocatoriauax.

¿Cuáles son los programas de maestría disponibles?

Psicopedagogía

Marketing Digital

Energías Renovables

Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Sistemas Integrados de Gestión

Tecnología Educativa y Competencias Digitales

Dirección y Administración de Empresas

Neuropsicología Educativa

Enseñanza del Español como Lengua Extranjera

Liderazgo y Dirección de Centros Educativos

Pedagogía Instrumental

