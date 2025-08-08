Close Menu
    Antioquia

    Rionegro lanza convocatoria internacional para acceder a becas para maestrías en España, ¿cómo aplicar?

    Becas-Rionegro
    Cortesía: Alcaldía de Rionegro

    Se podrá acceder a becas del 50 % en maestrías oficiales

    En un nuevo paso hacia la consolidación de la ciudad del Bienestar, la Alcaldía de Rionegro, en articulación con el Cubo de la Innovación y la Universidad Alfonso X El Sabio de España, lanza una convocatoria internacional para acceder a becas del 50 % en maestrías oficiales en modalidad virtual.

    Con esta oportunidad, 20 personas residentes en Rionegro podrán estudiar desde Colombia programas de posgrados con titulación europea en áreas clave como marketing digital, energías renovables, neuropsicología educativa, pedagogía, gestión empresarial, entre otras.

    Las maestrías inician el 13 de octubre de 2025 y tendrán una duración de nueve meses, modalidad virtual y exámenes presenciales en Medellín. La convocatoria estará abierta hasta el 3 de octubre de 2025 y los interesados deberán aplicar directamente a través del portal https://cubodelainnovacion.com/convocatoriauax.

    Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

    ¿Cuáles son los programas de maestría disponibles?

    • Psicopedagogía
    • Marketing Digital
    • Energías Renovables
    • Dirección y Gestión de Recursos Humanos
    • Sistemas Integrados de Gestión
    • Tecnología Educativa y Competencias Digitales
    • Dirección y Administración de Empresas
    • Neuropsicología Educativa
    • Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
    • Liderazgo y Dirección de Centros Educativos
    • Pedagogía Instrumental
