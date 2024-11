´Romper el círculo´, película que logra abrir la conversación sobre romper el ciclo de abusos y agresiones en un contexto de violencia doméstica

Este film es una adaptación la exitosa novela, con el mismo nombre, del escritor Colleen Hoover

El pasado jueves, 15 de agosto se estrenó en cines ´Romper el círculo´(It Ends With Us), película que cuenta la historia de Lily Bloom, una mujer que supera una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir el sueño de toda su vida, abrir su propio negocio y el impulso para abrirla fue la muerte de su papá.

Esta película no es solo una película de romance sino que, pone sobre la mesa temas importantes cómo lo son la violencia, el abuso y el maltrato doméstico que han sufrido las mujeres en algún momento de sus vidas. Además de retratar explícitamente esa violencia, la historia logra mover vibras en sus espectadores.

Lily creció viendo a su mamá ser víctima de violencia doméstica, ella nunca lo entendió. Cuando crece, conoce a un neurocirujano que se pinta como ´el príncipe azul´ de telenovela que, al final termina siendo una relación muy violenta. Desde el inicio, se muestran ´banderas rojas´de este hombre, que pasan desapercibidas, y al momento que ocurre la violencia física, toma por sorpresa al espectador.

Esta historia, logra hacer caer en cuenta el cómo se disfrazan los malos tratos y las faltas de respeto por el amor que se pueda sentir por alguien, donde se confunde el amor y se aferra a la idea de un amor por siempre.

Esta película, también guarda el mensaje sobre la típica respuesta que el mundo da sobre las relaciones violentas ¿por qué no lo deja y ya?. Le da respuesta a Lily sobre el porqué su madre nunca se alejó de esa relación violenta, nunca lo supo, hasta que vivió lo mismo pero al final, reconoce lo rota que estaba su pareja y que nada justifica una agresión. Además, de reconocer que la violencia no es solo un golpe, también son palabras, frases, sucesos que los agresores manipulan par hacer quedar como si ellos fueran las víctimas.

Este film cinematográfico, más allá de enviar un mensaje claro y contundente sobre las relaciones y el romper círculos de maltrato. Como mujer deja una enseñanza de cómo romper un ciclo de maltrato y estar alerta a la más mínima señal de abuso, maltrato o violencia de parte de su pareja.

“Solo fue un empujón”, “fue un accidente”, “solo fue un grito, exageras”, “él va a cambiar y no me volverá a pegar”, “me pidió perdón”, todos los maltratos llevan consigo el mismo discurso.

Es una historia que fácilmente podría ser la de cualquiera que la vea. Se rompe el círculo o el círculo termina acabando contigo.

