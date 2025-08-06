Salomón Salazar Restrepo está en Medicina Legal de Medellín

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente – Medellín, informó que permanece en sus instalaciones el cuerpo de un hombre identificado como Salomón Salazar Restrepo, de 73 años de edad, nacido el 19 de junio de 1952 en el municipio de Pácora, Caldas.

El cuerpo fue ingresado a la sede ubicada en Medellín el pasado 28 de julio de 2025. Hasta el momento, no se ha presentado ningún familiar ni persona cercana a indagar sobre el caso.

Las autoridades hacen un llamado a los familiares o conocidos del señor Salazar Restrepo para que se acerquen a la sede ubicada en la carrera 65 #80-325, barrio Caribe, en la ciudad de Medellín, o se comuniquen a los números 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.

Esta información busca facilitar el proceso de identificación y entrega, conforme a los protocolos establecidos.

