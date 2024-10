Savia Salud: un debate constante, que para muchos continúa en riesgo

«Savia Salud se gasta más del 5% de administración» dicen algunos diputados con respecto a la situación actual de Savia Salud

Tras la intervención de Savia Salud en el 2023 por considerarse una entidad con un alto índice de riesgo financiero, por los indicadores Fénix que no cumplen y por la entrega de medicamentos, la Superintendencia de Salud prorrogó la intervención hasta el 16 de junio de 2025.

La EPS aún no cumple los estándares del los indicadores Fénix para levantar su intervención e incluso, algunos aseguran que aún es un riesgo y que podría ser n riesgo a largo plazo si no se realiza una buena intervención por parte del Gobierno Nacional:

«El día de mañana llega un nuevo gobierno nacional un poco más empático con el tema de EPS, pero va a ser casi imposible recuperar Savia Salud para sus dueños: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Comfama. Hoy está en un punto de no retorno que muy posiblemente el día de mañana se hable de que Savia no va a existir porque no hay recursos desde lo local», dice el Diputado de Antioquia, Jorge Correa.

El Diputado de Antioquia, Jorge Correa, también menciona que Savia tiene dificultades financieras con las IPS de Antioquia, que colapsan el sistema de salud de los antioqueños. «Hoy por cada $100 de las ips de la red hospitalaria del departamento, Savia solo les esta pagando $70 pesos esto está generando problemas en las ips del departamento»

El costo administrativo ha aumentado, Savia se gastaba antes de su intervención 3,5, ahora más del 5%, por lo cual no cabe en la cabeza de Savia que una EPS intervenida esté aumentando costos, a partir de este año savia superó el billón de pesos de pasivos.

