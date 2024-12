¡Se calientan los ánimos! Suspenden a Katherine Miranda en pleno debate de la reforma a la salud

En la tarde de este miércoles 18 de diciembre, se llevó a cabo un tenso debate sobre la reforma a la salud impulsada por el Gobierno Nacional, donde la congresista Katherine Miranda tuvo una acalaroda intervención donde llamó «marica» al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, algo que terminó en la suspensión de la representante en futuras intervenciones sobre el proyecto de ley.

En un momento de desacuerdo durante la discusión de la reforma, Miranda se vió molesta y lanzó la ´palabrota´ que fue captada por las cámaras del Congreso.

«¿Por qué me dice groserías? Se retira del recinto. Usted no me puede venir aquí a decirme marica en la sesión, respeto. Hágame el favor. Le voy a aplicar el artículo, pero usted no me puede venir a decir marica en una sesión, respeto doctora Miranda. Se retira de la sesión por falta de respeto a la mesa directiva aplicando el artículo 73 que señala que se retira de la sesión, se le quita el uso de la palabra y se le suspende su derecho a intervenir durante el resto del debate«, afirmó Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes.