Se cumple el plazo que el Gobierno Petro le dio a las disidencias de las FARC y desde Antioquia cuestionan la falta de resultados

Se vence el plazo del Gobierno a disidencias FARC y el gobernador de Antioquia lanza fuerte pronunciamiento

Este 18 de mayo, finaliza el plazo que el Gobierno Nacional había establecido para que las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, presentaran señales claras de voluntad de paz en el marco de los acercamientos adelantados en los últimos meses.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció al respecto señalando que, según su criterio, no se han cumplido los objetivos trazados por el Ejecutivo. “No hay día que no llegue, ni fecha que no se cumpla. Hoy se vence el plazo que el gobierno Petro les dio a las disidencias FARC de alias ‘Calarcá’ para reagruparse y mostrar voluntad de paz. Llevan 3 años en esas y ni la voluntad, pero tampoco la paz. Ni lo uno ni lo otro ha tomado lugar”, afirmó.

En su declaración, Rendón cuestionó la estrategia del Gobierno Nacional en relación con estos grupos armados. “Una burla a estos criminales, pero sobre todo una alcahuetería del gobierno nacional”, expresó, al tiempo que mencionó la situación humanitaria que se vive en varias zonas del departamento.

De acuerdo con el mandatario regional, en municipios como Valdivia y su corregimiento Puerto Radal, se registran desplazamientos y confinamientos de familias a causa del accionar de estos grupos armados.

“Tan solo en Antioquia tenemos un grupo de familias desplazadas en Valdivia, y otras confinadas en Puerto Raudal, corregimiento de esta localidad, debido al accionar criminal de estos bandidos. Este tiempo les sirvió para fortalecerse y entrenarse, por ejemplo, en el manejo de explosivos y en la siembra de minas antipersona, lo que representa una tragedia para la población civil, pero, por supuesto, también para nuestros soldados y policías”, indicó el Gobernador.

El mandatario departamental, contrastó la gestión departamental con las decisiones del Gobierno Petro. “Mientras el Gobierno Nacional le recorta recursos a la policía y a las fuerzas militares, en Antioquia les asignamos recursos económicos para gasolina, movilidad, alimentación, logística y todo lo que requieran, a fin de arrinconar a la criminalidad. ¿Del lado de quiénes están ustedes, presidente Petro? Créame que me cuesta mucho entenderlo”.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del Gobierno Nacional frente al vencimiento de este plazo ni al pronunciamiento del Gobernador.

