    sábado 9 de agosto, 2025
    Medellín

    ¡Se fueron a los puños! Capturaron a dos hombres que intentaron colarse en la estación San Javier

    No pudieron colarse y agredieron a un subintendente de la Policía. Luego, emprendieron la huida

    Este miércoles 07 de agosto se presentó un caso de intolerancia y falta de cultura en el Metro de Medellín. Dos hombres que intentaban colarse en la estación San Javier del Metro agredieron físicamente a un subintendente de la Policía que impidión dicha infracción en el sistema de transporte.

    Los hechos ocurrieron específicamente en la fila de ingreso a las cabinas del Metrocable. Según el reporte oficial, los sujetos comenzaron a ejercer la fuerza contra el servidor público, en el forcejeo también intervino un guarda de seguridad.

    Luego de la agresión, los implicados intentaron huir, pero fueron capturados en la parte externa de la estación gracias al apoyo de patrullas policiales.

    Los ciudadanos que presenciaron la escena, rechazaron los hechos al igual que el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien calificó a los implicados como «desadaptados».

    La Cultura Metro es reconocida a nivel nacional e internacional, por lo que las autoridades hacen un llamado a continuar respetando el sistema masivo de transporte y a cumplir las normas de convivencia.


