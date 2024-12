“Se les cayó la mentira más grande”: Así reaccionó el alcalde de Medellín a la sentencia que libera al consorcio CCC Ituango por colapso en la Hidroeléctrica

Un Tribunal Arbitral Internacional por medio de una sentencia liberó de culpabilidad a los contratistas

Luego de que se conociera la sentencia de un Tribunal Arbitral Internacional en el que determinaba que el Consorcio CCC Ituango, constructor de Hidroituango, no tuvo responsabilidad en el colapso de una galería auxiliar de desviación del mega proyecto en abril del 2018, sectores políticos de la ciudad se han pronunciado.

Tribunal Internacional absuelve al Consorcio CCC Ituango de emergencia de Hidroituango

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez no dudó en reaccionar a la sentencia:

“Se les cayó la mentira más grande que habían hecho de tantas, porque lo difícil es cogerlos en una verdad, ellos siempre crearon su proyecto político alrededor de la mentira, de la contingencia de Hidroituango y hablando de una tal corrupción que hoy se demuestra con ese fallo que los contratistas no fueron responsables y que no hubo corrupción, si hubiera habido corrupción o si aquí hubiera habido decidía el seguro nunca habría pagado u el seguro pagó”.

Además, se refirió a su participación como presidente de la junta directiva de EPM en las investigaciones sobre el colapso en la hidroeléctrica:

“Montaron un relato que, ahora los que si tendrán que responder por sus mentiras y por la corrupción, son ellos, los que se robaron a Medellín. Vamos a ver que dirá el consorcio, pero la tesis siempre que mantuvimos en su momento desde EPM y yo como alcalde y presidente de la junta directiva, desde el 2018 hasta el 2019 cuando avanzamos en la investigación es que no era responsabilidad del consorcio y eso lo determino el fallo, pero cambiaron todo para generar mentiras, ruidos y hablar de supuesta corrupción mientas que ellos que realmente si eran los corruptos se robaban a Medellín”, añadió el alcalde de Medellín.

Al finalizar, el alcalde cerró con señalar a los que deben responder: “Ahorita ya quienes tendrán que responder de forma legal tendrán que ser ellos, yo me imagino que el consorcio, los constructores ahora si tendrán que entra a interponer las demandas contra los que generaron esta gran mentira y contra quienes si generaron actos de corrupción”.

Luego de conocerse el fallo, una de las constructoras (Conconcreto) integrantes del consorcio emitió un comunicado en el que resalta el rigor técnico y jurídico del proceso y la actuación integra del consorcio CCC Ituango.

