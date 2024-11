Se lleva a cabo el debate de control político en el senado de la república ante la situación actual de los cafeteros

Los cafeteros esperan soluciones luego del debate en el senado

Desde las 9:00 a.m. de este miércoles 24 de abril, se lleva a cabo un debate de control político en la comisión cuarta del senado de la república donde se discutirá la situación actual de los cafeteros.

Recordemos que el pasado 17 de abril más de 2 mil cafetero realizaron un plantón en el municipio de la pintada exigiendo mejores condiciones al Gobierno Nacional.

El control político será a los ministerios de agricultura, hacienda y comercio exterior.

Alonso Suárez Vocero Dignidad Cafetera De Antioquia dijo “Los cafeteros decidimos ir a este plantón porque decidimos ir a ese plantón porque hemos agotado todos los escenarios de diálogo con el gobierno nacional cierto. Entonces, por eso pongamos la decisión, no demasiado. Me repite, por favor, la pregunta es que sabe me voy a ir para un sitio que haya más silencio”.

Los cafeteros esperan soluciones luego del debate en el senado.

Alonso Suárez Vocero Dignidad Cafetera De Antioquia “le estamos pidiendo al gobierno, el reajuste del precio del café, que recoja los puestos de producción y que recoja el margen de rentabilidad, en el segundo punto tenemos créditos blandos y unos alivios al endeudamiento porque hay un endeudamiento enorme debido a que se muestra durante tanto tiempo produciendo, y pérdida en el otro, tenemos unos auxilios a los insumos y a una póliza que nos ayude con el tema del cambio climático”.

En caso de no tener una respuesta por parte del gobierno los cafeteros establecerán la fecha para salir a paro nacional.

Lea más de Hora 13 Noticias.

Le puede interesar: