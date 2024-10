Se prorroga la intervención de Savia Salud por un año más: cifras y realidades no coinciden

Savia Salud bajo la lupa: un año más de intervención

La intervención de la EPS Savia Salud, programada inicialmente para concluir en junio de 2024, se ha extendido por un año más, a pesar de haber alcanzado más del 70% de los indicadores de mejora, según informó la Superintendencia Nacional de Salud. Esta decisión surge en un contexto donde las cifras presentadas por la interventoría no parecen reflejar la realidad que viven los más de 1.7 millones de afiliados de la entidad en Antioquia, especialmente en las zonas más vulnerables.

Edwin Rodríguez, agente interventor, enfatizó que “la EPS no está para hacer inversión o ahorros, está para pagar los servicios que presta a la red por los usuarios”.

Según las cifras proporcionadas, Savia Salud ha logrado girar hasta el 93.12% de las unidades de pago por parte de la ADRES, cumpliendo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 1608 de 2013. Sin embargo, esta mejora financiera no ha sido suficiente para solventar la crisis en la atención que reportan los usuarios.

Durante una sesión plenaria en la Asamblea de Antioquia, el diputado citante Jorge Correa expresó su preocupación por el estado actual de la EPS, recordando que en intervenciones previas se afirmó que para junio de 2024 la entidad estaría saneada. “en junio quedaba saneada Savia Salud y hoy está peor. Estamos hablando de la vida de 1 millones 650 mil antioqueños. La realidad es que no hay plan que salve a Savia pues requiere una capitalización superior a $1 billón”, señaló Correa.

A su vez, la diputada Verónica Arango, quien se sumó al debate, destacó que aunque los indicadores muestran mejoras, la situación en los territorios sigue siendo alarmante.

Desde la Seccional de Salud de Antioquia, Juan David Berrio, director de aseguradoras y prestadores de servicios, manifestó su preocupación por la sostenibilidad financiera de la red hospitalaria pública, además de la falta de garantía en el acceso efectivo a los servicios de salud, lo que ha sido corroborado por el aumento de reclamaciones de los usuarios.

Pese a los esfuerzos realizados, líderes y representantes de los usuarios también han mostrado su inconformidad: Juan Carlos Olarte, presidente de la Asociación de Usuarios de Savia Salud, alertó sobre la creciente insatisfacción de los afiliados, resaltando que “el usuario nunca habla de plata, habla de la prontitud en los servicios”. Además, Edwin Basurto, Presidente. SintraSaviaSalud socializó la “conformación de una agremiación con la filosofía de copropietarios de la empresa creyendo que los procesos serían eficaces, hoy no se han obtenido resultados.

De acuerdo con lo revelado por la Asamblea Departamental de Antioquia, desde 2023, Savia Salud ha implementa 76 acciones de mejora que abarcan componentes técnicos, financieros y jurídicos. No obstante, la entidad no ha logrado sanearse por completo, lo que motivó la prórroga de la intervención por un año más. A pesar de estos avances, las cifras no logran calmar la preocupación de los usuarios y líderes locales, quienes exigen una solución efectiva que permita garantizar un acceso digno y oportuno a los servicios de salud.

La colaboración entre el gobierno nacional y departamental, así como la participación activa de los usuarios, será clave para enfrentar este desafío, mientras que Savia Salud continúa bajo la lupa de los actores del sistema de salud y la comunidad antioqueña, quienes esperan respuestas contundentes ante la persistente crisis de atención.

#Hora13Noticias 16 viviendas de dos barrios Medellín fueron evacuadas tras deslizamientos de tierra https://t.co/ZirV8wK3Wv — Hora13 Noticias (@hora13noticias) October 24, 2024

Entérese de más en Hora 13 Noticias.