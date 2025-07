“Sé que me odian por lo que hice”: La mujer señalada de asesinar a su hija no aceptó los cargos

En la noche del domingo 27 de julio, comenzaron las audiencias de control de garantías en contra de la joven madre que habría asesinado a su pequeña niña, de tan solo 2 añitos.

De la joven madre identificada como Silvana T., de 19 años, no de 22 años como se había dicho, se conoce que, al parecer, había estudiado en el Sena y no vivía con el padre de la menor.

Los hechos se registraron el pasado sábado 26 de julio en el barrio San Sebastián, en Manizales, cuando la niña fue herida con un arma blanca en distintas partes del cuerpo, pero una herida en el cuello le habría ocasionado la muerte. Tras el ataque, la joven intentó quitarse la vida por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

Se conoció entonces que, cuando llegó al hospital, le expresó algunas palabras a los profesionales de allí, según pudo conocer un medio de comunicación de Manizales.

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, dijo la joven Silvana T., a los profesionales de la clínica San Juan de Dios, donde fue remitida por su herida. Asimismo, indicó que en ese momento tenía muchas cosas en su cabeza. “Ella no tenía la culpa”.