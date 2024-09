Se realizó visita humanitaria a la cárcel de Puerto Triunfo: las condiciones siguen empeorando

El martes, 17 de septiembre la Veeduría ciudadana al sistema penitenciario y carcelario, realizó una visita humanitaria a la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo, allí, evidenciaron que las condiciones del establecimiento siguen empeorando, pues al llegar a la cárcel, no había luz ni agua desde el día anterior. Además, de quejas y peticiones por parte de los privados de la libertad.

“Lo primero que nos encontramos es que toda la cárcel no tenía ni agua ni luz desde el día de ayer, empezamos con esa novedad. Empezamos a encontrar una gran problemática, en mis manos tengo todas las denuncias de los presos de la libertad, hay quejas recurrentes y otras son de vieja data”, indicó Jorge Carmona, defensor de Derechos Humanos carcelarios.

Además, los presos manifiestan que no hay agua potable y que al ingerir estas aguas turbias, les producen unas afectaciones en la piel.

La Veeduría penitenciaria tenía permiso de hacer registro del establecimiento con cámaras, al momento de ingresar, no se los permitieron.

“Teníamos un permiso para ingresar una cámara y no fue posible, no nos permitieron ingresar con una cámara para registrar las cosas que hemos encontrado en todo el recorrido que hicimos todo el día, eso queda ahí para hacerle un comentario muy respetuoso de la Dirección Regional y Nacional del INPEC. Aquí no queremos esconder, ni tapar ni aumentar ni quitar las situaciones que se viven aquí”, explicó Jorge Carmona.