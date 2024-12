¡Se salvó! Director de la OMS resultó ileso tras bombardeo israelí al aeropuerto de Saná, en Yemen

El jueves 26 de diciembre, Israel bombardeó el aeropuerto de Saná, en Yemen, en ese momento, el director de la Organización Mundial de la Salud OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus se encontraba allí para abordar un vuelo, afortunadamente salió ileso del ataque.

En su red social de X, Ghebreyesus indicó que “Mientras estábamos a punto de abordar nuestro vuelo desde Saná, hace unas dos horas, el aeropuerto fue atacado por un bombardeo aéreo… La torre de control de tráfico aéreo, la sala de abordaje, a solo unos metros de donde estábamos, y la pista sufrieron daños”.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees’ immediate release.

As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf

