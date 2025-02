¡Se volcó! Al menos ocho personas resultaron heridas tras accidente de avión en el aeropuerto de Toronto, Canadá

Este lunes 17 de febrero, un avión de la aerolínea estadounidense Delta sufrió un accidente cuando aterrizaba en el aeropuerto Pearson de Toronto, Canadá. El avión volaba desde Minneapolis.

En videos que han sido compartidos en redes sociales, se ve el avión volcado sobre una pista de aterrizaje cubierta de nieve. Además, muestran a pasajeros y personal caminando alrededor del avión y saliendo humo del fuselaje.

🚨 PLANE CRASH AT TORONTO PEARSON AIRPORT

A Delta Airlines flight from Minneapolis flipped upside down on the runway. Reports suggest improper crosswind corrections—pilots failed to adjust ailerons & rudder into the wind

Windy conditions in Toronto.pic.twitter.com/xBxEEtzoPn

— John (@johnEiid) February 17, 2025