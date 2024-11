Lleno de sueños, Sebastián luchó por un trasplante de riñón y ahora no consigue medicamentos para su tratamiento

En Hora 13 Noticias conocimos la historia de Sebastián, un niño de 12 años al que le realizaron un trasplante de riñón, sin embargo, su salud estaría en riesgo pues no le han entregado los medicamentos vitales para que el trasplante perdure.

Su trasplante fue realizado hace dos años, desde entonces, ha luchado contra el retraso en la entrega de sus medicamentos que son esenciales y vitales para que el trasplante siga funcionando.

Desde hace dos años le realizaron el trasplante de riñón

Sebastián Torres, expresó que su sueño “es ir a la NASA, ser un científico, descubrir cosas para que la humanidad siga evolucionando, y si se logra concretar esto de que mis medicamentos sean ordenados y entregados a tiempo, estudiar en una buena universidad que me permita ser científico”.

Su madre indica que la entrega de sus medicamentos se retrasa, Savia Salud no les da ninguna respuesta y personas con buen corazón les han donado estos medicamentos vitales para Sebastián.

Yenny Jaramillo, mamá de Sebastián, contó que es una odisea, pues “siempre que se van a reclamar no los hay, he tocado puertas en ciertas fundaciones y siempre es que el medicamento no lo hay en ningún punto. (…) Muchas personas de buen corazón nos han apoyado con aporte económico y con medicina, personas que padecen de la misma enfermedad de Sebas han compartido su medicina con él”.

Sebastián desde los 3 años fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica.

Su familia hace un llamado a Savia Salud para que sea agilizada la entrega de sus medicamentos, gozar de salud y poder cumplir su sueño de ser científico de la NASA.

