Secretaría de Movilidad de Medellín inicia proceso disciplinario tras reacción de agente durante operativo

Secretaría de Movilidad responde a incidente con agente de tránsito en El Poblado

Luego que se difundiera en redes sociales un video en el que se observa a un agente de tránsito golpeando un vehículo particular, la Secretaría de Movilidad de Medellín emitió un pronunciamiento en el que detalló las acciones tomadas frente al caso e informó que se activaron de inmediato los protocolos internos.

El hecho ocurrió el pasado 30 de julio en el sector de El Poblado, cuando un vehículo fue identificado circulando en horario restringido por la medida de pico y placa. Según la entidad, el conductor hizo caso omiso a las señales de pare de los agentes y evadió los controles en varias ocasiones, lo que derivó en una reacción del funcionario, quien golpeó el vidrio del automóvil con su radio de comunicaciones.

Ante lo sucedido, la Secretaría estableció contacto con ambas partes para esclarecer los hechos y anunció el inicio de un proceso disciplinario contra el agente implicado, con el fin de aplicar las medidas correspondientes.

“A pesar de que el ciudadano está incumpliendo la norma, el comportamiento y la reacción de nuestro agente son completamente inaceptables. Por lo tanto, desde la Secretaría de Movilidad ofrecemos disculpas por lo sucedido y hemos iniciado el proceso sancionatorio para que se apliquen las medidas disciplinarias correspondientes. Hacemos un llamado tanto a los agentes de tránsito como a la ciudadanía para que nos respetemos mutuamente. Ambos merecen respeto, y nosotros, como autoridad, debemos dar ejemplo de cómo debe ser el comportamiento en las vías”, indicó Mateo González, secretario de Movilidad.

La entidad reiteró su compromiso con la ciudadanía y la necesidad de mantener una conducta institucional que promueva el respeto en la vía pública. También se ofrecieron disculpas al propietario del vehículo y se gestionó el acercamiento entre las partes para la reparación de los daños.

