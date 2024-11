Secretaría de medio ambiente en alerta por el estado medio ambiental de la ciudad

En el concejo de Medellín, la secretaria de medio ambiente alertó sobre el estado actual del cuidado del medio ambiente de la ciudad

El proyecto de la secretaría de medio ambiente es limpiar las calles, corredores, espacios públicos y parques que se encuentran no solo en deterioro, sino también en condiciones de saneamiento muy deterioradas.

En la ciudad, habitantes denuncian todos los días a través de redes sociales el aumento de basura en algunas zonas de la ciudad como Parque Lleras, Avenida Guayabal, entre otros sitios.

Situación medioambiental en Moravia

Entre los temas a debatir y que presentó en el concejo de la ciudad, la secretaria afirmó que los registros presentados para las condiciones en las que se encuentra Moravia no tienen coherencia en los resultados de los indicadores con respecto a la realidad del entorno.

También mencionó que en estos momentos y en lo que se pudo evidenciar en los registros, hay dificultades en el territorio para el acceso del personal de la alcaldía y resaltó que no es una zona pertinente de habitar para las familias por sus condiciones medioambientales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Ana Ligia Mora secretaria de Medio Ambiente de Medellín, menciona que la información entregada en el empalme con la administración pasada no es coherente con lo que se percibe en el sector: «Hoy tenemos que hacer una alerta en la información que se nos entrega en el empalme no logramos evidenciar una coherencia entre los resultados de los indicadores con respecto a la realidad en el territorio, si pasamos por la zona por el área de influencia, vamos a ver que allí hay invasiones, que hay muchos problemas sociales frente a la ocupación de este territorio de manera informal, sin embargo, los indicadores a nosotros nos reportan una ejecución del 98, 93% con corte octubre de 2023 y también tenemos la información de qué desde la Secretaría del Medio Ambiente no se pudo volver a ingresar a ese espacio desde el año 2021, por las dificultades que allí se presentan frente a la ocupación ilegal de estas zonas y por supuesto que eso impedía que las acciones propias de la Secretaría de Medio Ambiente pudieran desarrollarse.»

Limpieza de la ciudad

En el proyecto de alertas medioambientales, se empezó con la intervención de limpieza de Corredores calle 10, avenida guaya al, corredor de la presidente, avenida san juan, parques luces, Lleras, Botero. Las luces, entre otros espacios. Además se han retirado 200 cambuches.

La secretaria entregó un balance de cómo va la limpieza de la ciudad, el manejo de las basuras y los cambuches retirados: «66 puntos intervenidos más de 202,550 m², más de 485 m³ recolectados y más de 200 cambucha hemos retirados del espacio público. Esta es una tarea permanente, es muy bella porque aquí no le gusta ver la ciudad otra vez bien bonita bien ordenada, y eso también genera una sensación de tranquilidad, genera también la sensación de qué hay esperanza frente a la oportunidades desde el progreso».

La Perla, un refugio animal que vigilará la secretaría de Medio Ambiente

El estado actual de la perla, fue otra de las alertas pues se debe de intervenir su infraestructura. La secretaria mostró al concejo de la ciudad imágenes que afirman la situación de infraestructura en la que está La Perla.

Humedades, habitaciones en mal estado, entre otros lugares denunció la secretaria que es imperativo intervenir.

Allí nosotros vemos que hay unas situaciones complejas frente al mantenimiento de las instalaciones que se evidencia que por años no se han realizado, vemos allí el ingreso a la zona pre quirúrgico problemas de humedades evidente falta de mantenimiento.

El concejal de Medellín, Juan Ramón Lara, afirmó que las instalaciones sí se encuentran deterioradas y que requieren de un mantenimiento urgente, pero que el refugio necesita de más presupuesto porque no se sabe a cuántas mascotas se atenderán este año y cada uno de sus tratamientos de salud son diferentes. anexó que la Clínica CES ha venido realizando los procesos de veterinaria que se requieren y ha sido una institución que ha cumplido con su labor.

Fuentes hídricas de la ciudad

El Saneamiento y monitoreo del río Medellín, quebradas y otros espacios hídricos son otra alerta a intervenir y recuperar.

