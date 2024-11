La Secretaría de la No Violencia afirmó que en el proceso de empalme no se recibió la Política Pública de Paz

La Secretaría de la No Violencia de Medellín presentó en el Concejo de la ciudad la situación actual de la dependencia, y afirmó que no se recibió la Política Pública de Paz por parte de la administración pasada.

El secretario de la No Violencia aseguró que no fue entregada la Política Pública de Paz y que esta debe de ser rediseñada.

“Hay varios elementos que no recibimos como la Política Pública de Paz. Esta no se realizó, es un tema que quedó en el tintero que íbamos a revisar y diseñar, igualmente varios programas que debieron haber quedado en la Secretaría de No Violencia y no quedaron”, afirmó Carlos Arcila, secretario de la No Violencia de Medellín.

Contratos y convenios en la secretaría deben de ser analizados. Según el secretario Carlos Arcila hay más de 11 contratos por liquidar, además tienen observaciones de la Contraloría pendientes por investigar, y retrasos en liquidación de convenios. “Ya tenemos todos los equipos revisando para que realmente se liquiden y revisen si se ejecutaron bien o no”, dijo Carlos Arcila.

La administración estudia si la Subsecretaría de Derechos Humanos puede pasar de Inclusión a No Violencia.

