“Los temas de seguridad no tienen color político”: Secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia

El Secretario también se refirió a la importancia de trabajar con el gobierno por la seguridad de Antioquia

El General (r) Luis Eduardo Martínez, Secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia expresó que lamenta el atentado que sufrió el Senador, pero recalcó que los grupos armados ilegales cada día ganan más terreno y que la fuerza pública tarda en atender los requerimientos y necesidades de orden público.

Además, se refirió a la seguridad y necesidades en esta materia del departamento que constantemente le hacen al gobierno nacional pero, que solo se realizan consejos de seguridad:

“Como secretario de seguridad y justicia del departamento de Antioquia no descanso enviando permanentemente solicitudes al gobierno nacional, no con el fin de fastidiar, sino con el fin de que nos unamos de que articulemos esfuerzos para garantizar seguridad y tranquilidad en el territorio antioqueño. Son muy tenues las respuestas, vienen, hacen un consejo de seguridad, pero de allí no deviene absolutamente nada de lo que uno requiere en el territorio y la criminalidad cada día se posiciona y avanza más” finalizó El General (r) Luis Eduardo Martínez, Secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia.