Seres queridos de David López agradecen los mensajes de solidaridad

La familia de David López Gaviria expresa su agradecimiento por la muestra de solidaridad recibida durante la búsqueda de su ser querido, quien desapareció misteriosamente el pasado miércoles. 31 de enero en El Carmen de Viboral y fue hallado sin vida en las últimas horas en la vereda Peñolcito, parte alta del municipio de Copacabana, Antioquia.

Los allegados realizaron campañas de búsqueda por redes sociales y distribuyeron volantes por los sectores donde habría sido visto en un esfuerzo por localizarlo.

En redes sociales, una familiar escribió, “Por lo pronto, gratitud a todos. No alcanzan las palabras para agradecer. Se la inmensidad de mensajes que hemos recibido. Muchos no he alcanzado a responder, pero me sobra gratitud en nombre de amigos y familia. Gracias».