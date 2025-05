“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el gobierno Petro convocará la consulta popular”: Benedetti

Benedetti insiste que el hundimiento de la consulta popular el pasado 14 de mayo fue una completa irregularidad

Luego de estar presente en el debate de la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió del recinto y expresó a través de una rueda de prensa que, si el Senado no se pronuncia sobre la consulta antes del 1 de junio, el Gobierno convocará la Consulta Popular.

Según Benedetti, dado que la votación del mecanismo no se enmarcó en una proposición, legalmente el Senado no se pronunció. Ante esto, advirtió que si no adopta una decisión antes del 1 de junio, el Gobierno Petro convocará la consulta popular por decreto.

Benedetti indica que bajo la Ley Quinta de 1992, que regula el proceder del Congreso, señala que antes de una votación debe haber una lectura de la proposición, por lo que, insistió que esta no se leyó, lo que implica que el Senado, al parecer, no se pronunció.

«¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado«

Si el @SenadoGovCo no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de @petrogustavo convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se… pic.twitter.com/x63SCVqqPJ — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 27, 2025

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

Le puede interesar: