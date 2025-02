¡Sigue haciendo historia en el ciclismo! Egan Bernal se coronó campeón Nacional de Ruta

El ciclista colombiano Egan Bernal, integrante del equipo Ineos Grenadiers, se coronó campeón el domingo 9 de febrero en los campeonato nacional de ruta 2025, completando un doblete dorado tras haber ganado la contrarreloj el pasado jueves 6 de febrero.

Con un tiempo de 5 horas, 48 minutos y 12 minutos, el zipaquireño cruzó la meta en solitario en Bucaramanga. La prueba fue un circuito de 10 vueltas, dentro de la ciudad de Bucaramanga, que trazaron un total de 237 kilómetros.

He always knew he’d get his hands back in the air again 🙌

What an incredible, emotional win for @Eganbernal. Your new Colombian National Road Champion 😍🇨🇴 pic.twitter.com/TKmUHtNHaf

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) February 9, 2025